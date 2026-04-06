Enhetschef till Resursenhet i Socialförvaltning Nordost
Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-04-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Nu söker vi en enhetschef till resursenheten MST och säkerhetsteamet. Enheten ligger inom avdelning familjemottagning och resurser barn och vuxna. I Nordost har vi ett brett utbud av verksamheter som erbjuder barn, unga och deras familjer insatser utifrån behov. Vi ser vinster i att i så hög utsträckning som möjligt involvera nätverket och familjers resurser för att undvika eller förkorta placeringar av barn och unga. Inom avdelningen ingår sex andra utförarenheter riktade mot barn, unga och familjer, samt en enhet riktad mot arbetsliv och hälsa.
Enhetens säkerhetsteam har som uppdrag är att arbeta med säkerhetsplaneringar enligt Signs of safety som insats. Säkerhetsteamet består av en metodhandledare och fyra familjebehandlare, målgruppen är barn 0-18 år. Utöver att säkerställa barnets behov av säkerhet tillsammans med familjens nätverk kommer insatsen innefatta kvalitativa familjebehandlande interventioner med målet att familjerna ska klara sig utan stöd från socialtjänsten. Det primära uppdraget är att vara ett alternativ till placering där kriterierna i 2 § LVU är uppfyllda.
Enheten har även två MST-team där varje team består av en teamledare och fyra MST-terapeuter som arbetar mot stadens fyra socialförvaltningar. MST står för multisystemisk terapi som är en evidensbaserad metod riktad till familjer med ungdomar 10-18 år med normbrytande beteende. MST är ett alternativ till placering för de ungdomar där kriterierna i 3 § LVU är uppnådda eller riskerar att bli uppnådda om ingen förändring sker.
Både MST och säkerhetsteamet arbetar hemma hos familjerna och på arenor där barnet/ungdomen befinner sig. Det kräver att du som enhetschef systematiskt och regelbundet gör riskbedömningar gällande arbetsmiljön, såväl den fysiska som den psykiska arbetsmiljön utifrån komplexiteten och tyngden i ärendena som teamen arbetar med.
Som enhetschef har du personal-, budget- arbetsmiljö- och verksamhetsansvar. Du tillhör ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer och rapporterar till avdelningschef. Du leder de olika teamen, deras utmaningar och arbete, och du för en tydlig och löpande systematisk uppföljning av verksamhetsmålen. Tjänsten är utvecklande, nyskapande och spännande och kräver beslutsfattande, ledning och styrning. Förvaltningen är under ett omställningsarbete inför en ny Socialtjänstlag och som enhetschef förväntas du bidra till det utvecklingsarbete som identifieras och har beröring på din enhets uppdrag och mål.
Hos oss är mångfald en självklar del av vårt arbete. Vi värdesätter olika perspektiv och erfarenheter och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö för alla.Publiceringsdatum2026-04-06Kvalifikationer
För den här tjänsten krävs att du har socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du behöver ha erfarenhet av myndighetsutövning och socialtjänstens utförarverksamhet. Vi ser det som meriterande om du har ledarskapsutbildning eller för tjänsten annan relevant vidareutbildning samt om du har interkulturell kunskap/erfarenhet. För rollen krävs också att du har tidigare erfarenhet av att vara chef eller att arbetsleda. Har du erfarenhet och kunskap om signs of safety och arbete med högintensiva insatser ses det som meriterande.
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och som får gehör för tankar och idéer och kan med övertygande argument kan tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du motiverar och beskriver förändringar på ett pedagogiskt vis och driver långsiktigt utvecklingsarbete, både på lokal och övergripande nivå.
Du har en god analytisk förmåga och kan snabbt skaffa dig en överblick över situationen och agera utifrån ett strategiskt perspektiv. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde.
Som enhetschef brinner du för att utveckla socialtjänsten med arbetssätt och metoder som är anpassade till våra brukares behov, omvärldens förutsättningar och samhällets resurser. Du trivs med att arbeta med förändring, driver utvecklingsfrågor och arbetar för att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna och andra samverkansparter.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Rebecka Hammarström, Akademikerförbundet SSR 031-3667032 Jobbnummer
9838209