Enhetschef till Rehab Nordost Täby
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Täby Visa alla sjukvårdschefsjobb i Täby
2026-07-17
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Rehab Nordost Täby är en regionsdriven primärvårdsrehabilitering som arbetar enligt Vårdval Primärvårdsrehab. Vi ligger i Täby centrum och är en stor mottagning med ca 40 medarbetare. Inom ramen för vårt uppdrag erbjuder vi mottagningsbesök, hembesök och gruppverksamhet. Vi har basuppdrag, neuroteam, kiropraktik och specialiserad fysioterapi. Våra medarbetare består av en blandad grupp fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kiropraktorer, dietister, logoped, kurator och administrativ personal.
Vår verksamhet växer och är i konstant utveckling och vi sätter stort fokus på ett gott ledarskap. På rehab har vi delat ledarskap vilket innebär att det är två enhetschefer som delar på uppdraget.
Som enhetschef har du ett samlat ansvar för:
Verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom enheten
Att leda, planera och följa upp verksamheten utifrån uppdrag, mål och kvalitetskrav
Att tillsammans med medarbetarna utveckla arbetssätt som stärker patientsäkerhet och kvalitet
Att verka för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö samt ett aktivt medarbetarskap
Att säkerställa samverkan med interna och externa samarbetspartners
Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp tillsammans med enhetschefer för vårdcentral och barnmorskemottagning. Du rapporterar direkt till verksamhetschef.
Du kommer att ha ansvar för ca 15-20 medarbetare och arbetar nära tillsammans med din enhetschefskollega. Delar av din tid är du kliniskt verksam med patientarbete.
Läs mer om oss: Rehab Täby
Vi erbjuder:
Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt uppdrag på en väletablerad och välfungerande arbetsplats med stora möjligheter till utveckling internt och i organisationen. Det finns strukturerade ledarskapsutbildningar för dig som är ny chef i organisationen. Utöver ledarskapsutveckling erbjuder vi generöst friskvårdsbidrag, fri sjukvård och bra pensionsavtal. Du kan läsa mer om detta på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Arbetet som enhetschef innebär ett nära ledarskap med mycket kontakt med sin medarbetargrupp i vardagen. Primärvården är i ständigt utveckling, med nya uppdrag och nya patientgrupper, där du som enhetschef arbetar för att tillsammans med medarbetarna ta fram kloka och effektiva arbetssätt och anpassa verksamheten efter de förutsättningar som råder. Tillsammans med övriga chefer i verksamheten har vi ett nära samarbete mellan verksamheterna.
Det kliniska patientarbetet anpassas efter din kompetens och verksamhetens behov.
Vi arbetar aktivt med kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö och effektiva flöden. Att hitta nya arbetssätt och förbättra vården är ständigt i fokus.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som är legitimerad inom någon av de professioner som ingår i primärvårdsrehabs uppdrag. Du ska ha erfarenhet från arbete i primärvård och ledarskap och gärna vana att leda multiprofessionella team.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning i din grundprofession. Som enhetschef har du ett tidsbegränsat chefsförordnande.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Personliga egenskaper:
Som person är du tydlig, stabil och närvarande i ditt ledarskap. Du skapar delaktighet, tar tillvara medarbetarnas kompetens och driver utveckling i linje med verksamhetens mål. Du har förmågan att se lösningar där andra ser hinder. Ett brinnande intresse för ledarskap och en önskan om att vara drivande i en föränderlig verksamhet. Du är lyhörd och bra på att skapa förtroende och relationer internt och externt. Kommunikation är ditt viktigaste redskap och du har en förmåga att se helheten för primärvården och regionen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Täby vårdenhet, Rehab Jobbnummer
10004847