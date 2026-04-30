Enhetschef till Regeringskansliets Arbetsplats- och kommittéstöd
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
RK Arbetsplats- och kommittéstöd, Förvaltningsavdelningen
Vill du arbeta som chef i en central verksamhet i Regeringskansliet? Vi söker en enhetschef till RK Arbetsplats- och kommittéstöd, där du leder och utvecklar ett kvalificerat administrativt stöd i en komplex och politiskt styrd organisation.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
RK Arbetsplats- och kommittéstöd är en av flera enheter i den Administrativa avdelningen. Enheten består av ca 95 medarbetare och är indelad i fyra sektioner som arbetar med internt stöd, mötesstöd, kommittéstöd samt ledningsstöd.
Det interna stödet består av arbetsplatsstöd, lokalvårdstjänster, lager och logistik samt flyttar och ommöbleringar. Mötesstöd samordnar och vägleder vid komplexa möten samt utvecklar och förvaltar möteslokaler medan kommittéstöd ger administrativt stöd till regeringens kommittéer och utredningar. Enheten har ett nära samarbete med den enhet inom avdelningen som ansvarar för fastighetsfrågor.
Inom enheten pågår en kartläggning av processer som leder till ett genomgripande förändringsarbete där digitalisering, effektivisering och modernisering är viktiga ingångsvärden.
Vårt arbete är viktigt för den dagliga driften i Regeringskansliet och vi arbetar i lokaler i centrala Stockholm. Som enhetschef leder du verksamheten genom dina fyra sektionschefer och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du ansvarar för planering, styrning och budget och driver ett systematiskt förändringsarbete med fokus på effektivisering och förbättrade processer. Rollen kräver nära samarbete med andra enheter och avdelningar och en öppen dialog om hur verksamheten bör utvecklas.
Publiceringsdatum2026-04-30
Vi söker dig som har akademisk examen inom ett brett och för tjänsten relevant område samt flerårig erfarenhet av chefsuppdrag med ansvar för budget, resultat och personal. Du har chefserfarenhet från verksamheter som arbetar med verksamhetsstöd, internt stöd och/eller facilitetsstöd.
Du har erfarenhet av att leda chefer och är van vid att fungera som stöd och bollplank i deras ledarskap, inklusive att coacha och vägleda i operativa och strategiska frågor. Vidare har du mycket god förmåga att uttrycka dig korrekt, tydligt och strukturerat i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har genomgått chefs- och ledarskapsutbildningar samt påbyggnadsutbildningar inom för tjänsten relevanta områden. Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet är en fördel, liksom erfarenhet av att leda och genomföra förändringsarbete. Vidare är kunskap om svensk statsförvaltning, inklusive Regeringskansliet och dess arbetssätt, meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
I rollen som enhetschef är du tydligt resultatinriktad och arbetar systematiskt med uppföljning för att säkerställa att verksamhetens mål nås, inklusive ett ansvarsfullt och strukturerat förhållningssätt till budget. Du är utvecklingsorienterad med ett tydligt fokus på förbättring och effektivisering och har ett pragmatiskt och ändamålsenligt arbetssätt. Vidare har du mycket god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift, och förmåga att företräda verksamheten på ett professionellt och förtroendeingivande sätt. Övrig information
Annonsen avser en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Louise Thorfinn, administrativ direktör. Du är också välkommen att kontakta Carl Garellick, HR-handläggare, för frågor kring rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 21 maj 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM Jobbnummer
9886792