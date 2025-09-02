Enhetschef till Rättssekretariatet, Socialdepartementet
2025-09-02
Är du en skicklig jurist med goda ledaregenskaper och flerårig gedigen erfarenhet från kvalificerat lagstiftningsarbete som huvudman i Regeringskansliet? Då kan vi erbjuda dig intressanta och utvecklande arbetsuppgifter.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Rättssekretariatet ansvarar för att tillsammans med sakenheterna utarbeta och granska förslag till lagrådsremisser, propositioner och annat författningsarbete samt att ge råd i rättsliga frågor. Rättssekretariatet ansvarar bl.a. även för frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Rättssekretariatet består av ca 30 medarbetare.
Som enhetschef för rättssekretariatet leder, planerar och utvecklar du enhetens verksamhet mot uppställda mål. En viktig del av arbetet är att engagera och motivera medarbetarna och skapa en inkluderande arbetsmiljö som präglas av engagemang och respekt för varandra.
Du är huvudman för författningsarbete och annat rättsligt arbete som inte har delegerats till gruppcheferna. Du ansvarar för rättssekretariatets verksamhet och budget och du företräder verksamheten såväl internt som externt. Du har personalansvar för tre gruppchefer och en assistent.
Som enhetschef för rättssekretariatet har du ett nära samarbete med expeditionschefen och rättschefen, som är din närmaste chef. Du ingår i departementets chefsgrupp och ledningsgrupp och driver tillsammans med övriga chefer i departementet utvecklingen av departementets verksamhet, arbetsprocesser och arbetsmiljö.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se
Vi söker dig med fullgjord domarutbildning och gedigen erfarenhet av lagstiftningsarbete som huvudman i Regeringskansliet. För rollen krävs mycket goda juridiska kunskaper och förmåga att omsätta dem i praktiken. Du har även mycket goda kunskaper om statlig förvaltning, myndighetsstyrning och lagstiftningsprocessen. Du har erfarenhet av att leda andra och insikt i och förståelse för de krav som ställs i en politiskt styrd organisation.
Det är meriterande om du har chefserfarenhet innefattande personalansvar och erfarenhet av att företräda en verksamhet i olika sammanhang.
Dina egenskaper
Du svarar mot mycket högt ställda krav på juridisk yrkesskicklighet. Du är strukturerad och noggrann med en mycket god analytisk förmåga. Rollen kräver mycket god förmåga att hantera och driva flera arbetsuppgifter parallellt med bibehållen fokus och hög kvalitet. För att lyckas i rollen krävs att du har lätt för att samarbeta och har mycket god kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt.
Som chef har du helhetssyn och kommunicerar övergripande mål, involverar andra tidigt och främjar samarbete för en enhetlig ledning. Du driver utveckling av verksamhet och arbetsmiljö, leder förändring med mod och uppmuntrar lärande och initiativ till utveckling, samtidigt som du utvecklar din egen kompetens och ditt ledarskap. Du har fokus på resultatet genom att prioritera, fatta beslut och visar tillit till medarbetares kompetens genom att stötta och coacha samt hantera problem i tid.Övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning som departementsråd och ett förordnande som enhetschef i fem år med möjlighet till förlängning.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta rekryterande chef Dan Leeman. Du är även välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Pia Fagerström, Saco eller Karina Åbom-Engberg, ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 23 september, 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund. Ersättning
