Enhetschef till Rättspsykiatrins avdelning 6 och 7
2026-04-20
Vill du leda, utveckla och göra verklig skillnad - då kan du vara den vi söker.
Rättspsykiatrin i Region Örebro län söker nu en engagerad och trygg enhetschef till avdelning 6 och 7. Verksamhetsområde rättspsykiatri tillhör område psykiatri i Region Örebro län och finns i Mellringe samt på Karlahuset i Örebro. Vi består av fem slutenvårdsavdelningar med totalt 43 vårdplatser samt enheten Gemensam personal och Läkarenheten. Vårt uppdrag är att vårda patienter dömda till rättspsykiatrisk vård. Tillsammans är vi nästan 130 medarbetare inom olika yrkeskategorier som arbetar med gemensamma processer och mål utifrån en helhetssyn på människan.
Det här är en roll för dig som vill kombinera ett närvarande ledarskap med verksamhetsutveckling i en komplex och mångfacetterad vårdmiljö. Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag i en samhällsviktig verksamhet och möjlighet att påverka och utveckla vården tillsamman med kompetenta kollegor. Vi värdesätter lärande, engagemang och ett hållbart ledarskap.
Som enhetschef kommer du leda avdelning 6 och 7 där avdelning 6 är verksamhetens intagningsavdelning bestående av 7 vårdplatser med säkerhetsklass 2 samt avdelning 7 bestående av 7 vårdplatser med säkerhetsklass 3. Båda avdelningarna har kompetens, erfarenhet och engagemang för patienterna inom rättspsykiatrisk vård. Yrkesgrupperna som arbetar där består av sjuksköterskor, skötare och behandlingsassistent. Som stöd i ditt arbete finns en biträdande enhetschef.
I rollen som enhetschef i rättspsykiatrin är du direkt underställd verksamhetschefen och du ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Tillsammans med dina kollegor är du med och driver verksamhetens utveckling framåt.
Som chef i Region Örebro län arbetar du utifrån vår vision och värdegrund. Du leder utifrån angivna mål och följer upp resultat, samt har ett kommunikativt och utvecklingsinriktat ledarskap som främjar lärande. Du har goda möjligheter att bidra till både enhetens och verksamhetens utveckling genom ett aktivt ledar- och medarbetarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg, lyhörd och modig ledare. Du är tydlig i din kommunikation, fattar välgrundade beslut och bygger förtroendefulla relationer. Med engagemang och struktur skapar du förutsättningar för både medarbetare och verksamhet att utvecklas. Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning från någon av vårdens professioner. Har du chefs- eller ledarerfarenhet och/eller erfarenhet av psykiatri eller rättspsykiatri är det meriterande. Vidare ser vi gärna att du har en vilja att utveckla både dig själv och dina medarbetare och att du har lätt för att samverka och samarbeta med andra. Arbetet kräver att du självständigt kan planera och strukturera både ditt och enhetens arbete. Vi ser också att du har en analytisk- och problemlösande förmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Inom den rättspsykiatriska verksamheten utreder, behandlar och rehabiliterar vi personer dömda till rättspsykiatrisk vård. Verksamheten består av ett antal vårdavdelningar samt ett öppenvårdsteam.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:327".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se
701 16 ÖREBRO
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro
Verksamhetschef
Jimmy Björkman jimmy.bjorkman@regionorebrolan.se 070-962 86 86
9863256