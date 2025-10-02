Enhetschef till Rättspsykiatrin, avdelning 26 i Helsingborg
2025-10-02
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta i en miljö där du verkligen gör skillnad? Inom Rättspsykiatrin får du möjlighet att arbeta långsiktigt med patienters vård i en trygg och engagerad miljö. Verksamhetsområde Rättspsykiatri är universitetssjukvård och ligger i framkant genom forskning, utbildning och kunskapsstyrning.
Rättspsykiatri i Skåne, en del av förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel, erbjuder specialiserad vård för patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård. Vi är cirka 400 medarbetare och bedriver slutenvård och öppenvård i Malmö, Trelleborg, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad. Våra patienter har ofta komplexa psykiska störningar, ibland med beroendeproblematik. Målet är att habilitera patienterna till ett liv i samhället och minska risken för återfall i brott.
Verksamheten växer i takt med det ökade patientinflödet. Nu söker vi en chef till avdelning 26, Helsingborgs slutenvårdsavdelning.
Avdelning 26 i Helsingborg har 14 vårdplatser plus en observationsdel med två platser. Här arbetar undersköterskor och sjuksköterskor, och som enhetschef ansvarar du för cirka 30 tillsvidare- och timanställda. Medarbetarnas uppdrag är tydligt och rutiner finns väl beskrivna i verksamhetens certifierade ledningssystem.
I Helsingborg finns också en öppenvårdsmottagning med läkare, psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter. Många arbetar både inom öppenvård och slutenvård, vilket skapar ett nära samarbete. Till enheterna hör även ett aktivitetscenter där patienterna tränar sina funktioner genom matlagning, fysisk träning och kreativt skapande. Öppenvård och aktivitetscenter leds av en erfaren enhetschef som ger dig gott stöd.
Patienterna befinner sig i olika skeden av vårdprocessen, från nyinskrivna till på väg mot boende och sysselsättning. Vården är alltid individanpassad, präglad av respekt och kunskap, vilket bidrar till låg frekvens av hot och våld.
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla verksamheten, vilket inkluderar både budget- och personalansvar. Du coachar och utvecklar dina medarbetare, organiserar det dagliga arbetet och skapar förutsättningar för delaktighet och ansvarstagande inom arbetsgruppen.
Du arbetar systematiskt med planering och uppföljning av enheten, med stöd av vårt ISO-certifierade ledningssystem för kvalitet och arbetsmiljö. I rollen ingår ett nära samarbete med dina enhetschefskollegor. Du rapporterar till verksamhetschefen och ingår i en ledningsgrupp bestående av enhetschefer, forskningschef, chefsöverläkare och säkerhetsansvarig.
Du får stöd från erfarna chefskollegor och stabsfunktioner, och din introduktion anpassas efter dina erfarenheter och behov.
Läs mer om att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/
Vill du höra mer om ledarskap inom vår förvaltning? Förvaltningschef Katarina Hartman intervjuas i regionens chefspodd om sin syn på ledarskap: https://soundcloud.com/rs-chefspodd/chefspodd-katarina-hartman/s-9krAEQxBsS9?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharingKvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller motsvarande utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig. Tidigare chefserfarenhet samt kliniskt arbete inom psykiatrisk vård är meriterande. Svenska i tal och skrift är ett krav. Giltigt B-körkort är meriterande då resor inom verksamheten förekommer.
Som ledare är du trygg och närvarande, med ett starkt engagemang för vår värdegrund och patientgruppen. Du är lyhörd och stöttande, och skapar en arbetsmiljö där både medarbetare och patienter känner sig sedda och trygga. Du tar ansvar för personal, arbetsmiljö och budget med ett helhetsperspektiv och prestigelös inställning.
Du arbetar mål- och resultatinriktat och bidrar aktivt till verksamhetsområdets utveckling i ledningsgruppen. Med mod, entusiasm och drivkraft främjar du enhetens utveckling och en hälsofrämjande arbetsmiljö. Din samarbets- och kommunikationsförmåga är mycket god, och du lever aktivt efter våra värderingar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
