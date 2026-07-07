Enhetschef till rättsavdelning inom område Bank
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2026-07-07
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Vill du kombinera strategiskt ledarskap, kvalificerat beslutsfattande och verksamhetsutveckling i en central roll där du bidrar till en effektiv, rättssäker och väl fungerande finansiell sektor? Sök den här tjänsten hos oss på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
Som enhetschef på Tillståndsenheten inom rättsavdelningen Bankrätt leder du verksamheten och medarbetare som handlägger tillståndsärenden för banker, kreditmarknadsföretag, inkassobolag och kreditförvaltare. Du ansvarar även för den grupp jurister som hanterar begäranden om allmänna handlingar inom område Bank och Betalningar.
I din roll som chef ansvarar du för att verksamheten bedrivs effektivt, rättssäkert och med hög kvalitet. Detta innebär bland annat att du fattar beslut i ärenden, fördelar arbetsuppgifter, följer upp verksamheten och säkerställer att tidsfrister och interna riktlinjer efterlevs. Tillsammans med områdets controller ansvarar du även för ekonomisk planering och uppföljning.
Du samarbetar nära med andra chefer, kollegor och avdelningar inom myndigheten och rapporterar till avdelningschefen. Rollen innebär också löpande kontakter med företag, ombud, branschföreträdare, Regeringskansliet och europeiska bankmyndigheten (EBA).
I din roll som chef leder, stöttar och skapar du goda förutsättningar för dina medarbetares resultat och utveckling, bland annat genom tydliga mål och löpande uppföljning. Du utvecklar verksamheten strategiskt och långsiktigt utifrån FI:s övergripande mål samt verkar för helheten och samarbete över verksamhetsgränser.
Vi förutsätter att du har ett stort intresse för ledarskapsfrågor och av att utvecklas i din roll som ledare. Vi erbjuder dig ledarskapsutbildning för att ge dig förutsättningar att lyckas i ditt ledarskap.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
har en Jur.kand. eller Juristexamen
har flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete till exempel från domstol, Regeringskansliet, andra myndigheter eller advokatbyrå
uttrycker dig mycket väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av projektledning, handledning, arbetsledande befattning eller formell chefserfarenhet
har erfarenhet av tillämpning av det rörelserättsliga bankregelverket och andra frågor kopplade till FI:s verksamhet
har erfarenhet av och intresse för administrativa arbetsuppgifter med fokus på struktur, planering och uppföljning
har goda kunskaper i förvaltningsrätt.
Om dig
I det här jobbet behöver du
bidra till ett gott samarbete
planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter
ta egna initiativ.Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden. På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen. Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Vid avslut av anställning kan bestämmelser om karens bli tillämpliga om övergång exempelvis sker till verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis. Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Johan Persson, Avdelningschef, 08-408 982 33
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
(org.nr 202100-4235)
111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Finansinspektionen Jobbnummer
9994984