Enhetschef till Psykiatriska akutmottagningen, Norra Stockholms psykiatri
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Vill du leda och utveckla en av Stockholms mest centrala verksamheter inom akutpsykiatri? Nu söker vi en engagerad och trygg enhetschef till vår psykiatriska akutmottagning.Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Psykiatriska akutmottagningen vid Norra Stockholms psykiatri är den enda i sitt slag i Stockholms län. Verksamheten är belägen på S:t Görans sjukhusområde och tar emot patienter dygnet runt, året om.
Vårt uppdrag är att erbjuda högspecialiserad psykiatrisk vård och akut omhändertagande för hela regionen. Mottagningen har cirka 21 000 besök per år och kännetecknas av ett högt tempo, stor variation och ett nära samarbete mellan olika professioner.
Akutmottagningen ingår i akutsektionen tillsammans med Avdelning 1 (akutpsykiatrisk observationsavdelning) och en mobil akutenhet. Här arbetar specialistläkare, underläkare, sjuksköterskor och undersköterskor i team.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamheten och leder en stor arbetsgrupp bestående av sjuksköterskor och skötare. Du arbetar i nära samarbete med medicinskt ledningsansvarig läkare och ingår i sektionsledningsgruppen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
Personal, arbetsmiljö och kompetensutveckling
Budget och verksamhetsuppföljning
Att driva förbättrings- och utvecklingsarbete
Att skapa förutsättningar för en trygg och kvalitativ vård
Du är en nyckelperson i att vidareutveckla verksamheten och skapa engagemang i teamet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av arbete inom psykiatri
Det är meriterande om du har:
Vidareutbildning inom psykiatri
Erfarenhet av chefs- eller ledarskap inom hälso- och sjukvård
Kännedom om eller erfarenhet av kliniskt forskningsarbete Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är strukturerad och flexibel
Är trygg i ditt ledarskap
Har god samarbetsförmåga
Kommunicerar tydligt och engagerande
Har förmåga att motivera och utveckla medarbetare
Villkor
Tillsvidareanställning på heltid i din grundprofession
Chefsförordnande på 3 år, med möjlighet till förlängning
Vi erbjuder dig:
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag (5 000 kr/år)
Flextid
Fri sjukvård i öppenvård
Subventionerad SL-biljett
Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.Kontaktuppgifter för detta jobb
Sektionschef Jaana Agvaldjaana.agvald@regionstockholm.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
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Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Norra Stockholms psykiatri, Akutsektion, Psykiatrisk akutmottagning Kontakt
Lena Elfström, Vårdförbundet lena.elfstrom@regionstockholm.se 08-12340490 Jobbnummer
9979455