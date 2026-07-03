Enhetschef till Planavdelningen på Stadsbyggnadskontoret
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2026-07-03
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Välkommen till oss
Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett Stockholm som växer och utvecklas – rustat för morgondagens utmaningar och möjligheter? Välkommen att forma framtidens Stockholm tillsammans med oss på Stadsbyggnadskontoret! Stadsbyggnadskontoret har ca 340 anställda och vi sitter centralt på Kungsholmen med ca tio minuters gångavstånd till Stockholms central. Förvaltningens verksamhet genomsyras av värdeorden professionell, helhetssyn och inkluderande.
Planavdelningen befinner sig i ett spännande utvecklingsskede. Med en ny planchef och en ny organisationsstruktur skapar vi ännu bättre förutsättningar att möta stadens möjligheter och utmaningar samt stärka verksamheten utifrån stadens vision och mål. Från och med den 1 september består avdelningen av fem geografiska detaljplaneenheter, en enhet för strategi och utveckling samt en planstab. Nu söker vi en enhetschef som vill leda området Norra innerstaden och Skarpnäck och bidra till enhetens och avdelningens fortsatta arbete.
Planavdelningen har en nyckelroll i stadens tillväxt och förnyelse. Vi arbetar med hela skalan, från översiktlig och strategisk planering till detaljplanering. Just nu tar vi fram en ny översiktsplan med sikte mot 2060, samtidigt som vi leder hundratals detaljplaneuppdrag där vi stärker Stockholm som hemstad, huvudstad och världsstad genom att agera professionellt, inkluderande och med helhetsperspektiv. Vi är lagspelare som leder arbetet med att väga samman tillväxt och hållbarhet med god arkitektur och skapar livskvalitet. Vi samarbetar vi nära andra förvaltningar, myndigheter, näringslivet och stadens invånare för att skapa hållbara och genomförbara lösningar för Stockholms fortsatta utveckling.
Vi erbjuder
Som ny chef på Stadsbyggnadskontoret ansluter du till en dynamisk arbetsplats och chefskollegor där samarbete och erfarenhetsutbyte är en naturlig del av arbetet. Tillsammans med hundratals kompetenta stadsbyggarkollegor skapar du förutsättningar för att utveckla Sveriges huvudstad! I verksamheten finns goda förutsättningar för ditt ledarskap med grundlig introduktion, löpande utbildningsinsatser inom aktuella verksamhets- och personalfrågor och ett väletablerat chefsstöd. Genom gemensamt lärande, kompetensutveckling och teamarbete utvecklas vi tillsammans.
Din roll
Uppdraget är att leda en enhet med fokus på detaljplanering för att förvalta och forma framtidens Stockholm. Med stockholmarna i centrum bidrar vi till en huvudstad med god arkitektur och genomförbarhet i till-, om- och nybyggnation.
Din enhet består av 15 medarbetare som arbetar med en stor variation av projekt – från mindre uppdrag till komplexa stadsutvecklingsprojekt – i områden med både stark utvecklingspotential och värdefulla kulturmiljöer av riksintresse. Platserna är betydelsefulla inte bara för stockholmarna utan för hela landet.
För att vara framgångsrik i rollen som enhetschef behöver du vara en trygg ledare med mycket god förmåga att skapa engagemang och delaktighet och coacha dina medarbetare mot verksamhetens uppsatta mål.
I rollen har du verksamhets-, personal- och budgetansvar. Det innebär att du ansvarar för att:
• skapa värde för stockholmarna genom detaljplanering utifrån politiska mål, med fokus på kvalitet, tid och kostnad
• leda, fördela och följa upp enhetens arbete samt säkerställa kvalitet och måluppfyllelse
• leda och utveckla medarbetarna genom ett närvarande ledarskap med ansvar för arbetsmiljö, kompetensutveckling, lönesättning och samarbete
• utveckla effektiva arbetssätt och samverka med chefer inom avdelningen, kontoret och övriga förvaltningar.
Du ingår i planavdelningens ledningsgrupp och bidrar till hela avdelningens verksamhet, utveckling och måluppfyllelse. Ledningsgruppen finns för att leda, inspirera och samordna organisationen att nå uppsatta mål och visioner både på kort och lång sikt.
Din kompetens och erfarenhet
För att lyckas i uppdraget behöver du ha ett genuint intresse för ledarskap, god helhetssyn och förmåga att se långsiktiga konsekvenser i stadsbyggandet, liksom förståelse för marknad och fastighetsekonomi.
Vi söker dig som har:
• avslutad högre akademisk utbildning såsom arkitekt, fysisk planerare eller motsvarande inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• aktuell och flerårig erfarenhet av arbete med stadsbyggande i storstadsmiljö
• aktuell och formell arbetslivserfarenhet av att leda andra som chef
• god förståelse för olika aktörers roller inom stadsbyggnadsprocessen
• mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska då detta är en förutsättning i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
• arbetslivserfarenhet inom både politiskt styrd organisation och privat sektor
• erfarenhet av att ha drivit utvecklingsarbete avseende portföljstyrning, digitalisering och nya arbetsmetoder inom motsvarande verksamhet
Vi utgår från Stockholms stads chefsprofil och söker således dig med följande kompetenser:
Som chef- och ledare på stadsbyggnadskontoret förstår du din roll väl och ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande och i dina beslut. Ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande och du prioriterar, planerar och agerar därefter. När mål och förutsättningar ändrar sig, så anpassar du dig. Vidare är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbete, har en god problemlösande förmåga och främjar nytänkande och mångfald. Du har lätt för att engagera och motivera dina medarbetare och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling. Detta gör du genom tydlig kommunikation och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Arbetet kräver en mycket god samarbetsförmåga och du relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Slutligen besitter du en hög grad av professionalism och agerar med gott omdöme i dina kontaktytor med chefer, medarbetare och kunder.Publiceringsdatum2026-07-03Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet, i denna rekrytering. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fleminggatan 4 (visa karta
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112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Planavdelningen Kontakt
Vecka 29-32: Visions medlemsmail tekniskasektionen@fv.vision.se Jobbnummer
9992475