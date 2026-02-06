Enhetschef till Personligt stöd med inriktning Personlig assistans
2026-02-06
Dina arbetsuppgifter
Verksamhetsområde Personligt stöd ansvarar för att utföra personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson för vuxna, jourledning i hela Göteborg samt nattinsatser som utförs av Nattenheten.
Tillsammans med dina enhetschefskollegor driver du utvecklingen av verksamhetsområdet. Du kommer ingå i verksamhetsområdets ledningsgrupp där ni kommer att vara tretton enhetschefer, en verksamhetsutvecklare, en metodutvecklare, en bemanningscontroller och en verksamhetscontroller.
Uppdraget som enhetschef innefattar följande arbetsuppgifter:
• Personal-, budget- och arbetsmiljöansvar
• Ansvar för enhetens verksamhetsområde
• Formulera och fastställa operativa mål och strategier för enheten samt följa upp och utvärdera resultatet
Som chef i vårt område har du tillgång till ett nära ledarskap och i vår ledningsgrupp arbetar vi ständigt med att säkerställa verksamhetens kvalitet och stödet till den enskilde. Vi satsar även mycket på att utveckla vår ledningsgrupp och rollen som chef. Som en del av ledningen är du med och driver vårt gemensamma arbete för att säkerställa att våra insatser håller hög kvalitet
Som stöd i ditt arbete har du tillgång till en välfungerande stödorganisation för metod- och verksamhetsutveckling, korttidsrekrytering, schemaplanering och administration.
Göteborgs Stad erbjuder goda möjligheter till stöd och utveckling genom bland annat chefscoaching och ett flertal olika utbildningar. Som ny enhetschef kommer du att delta i stadens centrala chefsintroduktion samt ett lokalt introduktionsprogram.
Vi har mycket framåtanda och tycker också att en del av jobbet är att ha kul tillsammans. I vår ledningsgrupp tycker vi att olikheter är en styrka. Vill du vara en del av oss?Kvalifikationer
Tjänsten kräver en för området relevant högskoleutbildning om minst tre år, exempelvis som socionom, inom social omsorg, vård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du behöver ha god datorvana och erfarenhet av att arbeta med digital teknik.
Tidigare erfarenhet av chefs- eller ledarskap är ett krav. Det är dessutom meriterande om du har arbetat som enhetschef inom LSS eller SoL, liksom om du har erfarenhet av arbete inom personlig assistans.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Göteborgs Stads verksamhetssystem, såsom Personec, Adato, Proceedo, Stratsys, eller andra likvärdiga systemstöd.
Vidare är det en fördel om du har god kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete och dess tillämpning inom verksamheten.
Vi söker dig som på ett flexibelt sätt kan ändra hur du arbetar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Vi ser också att du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt och förstår det gemensamma uppdraget.
Vidare ser vi att du motiveras av att lära dig nya saker och utvecklas. Du kommer själv med nya idéer och tar initiativ till förbättringar. Du omvärldsbevakar aktivt inom ditt yrkesområde och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.
Slutligen kan du se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen. Du samverkar med andra i övergripande frågor för att skapa värde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Intervjuer kommer att hållas på vårt kontor på Första Långgatan 28A.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag & cykelbidrag
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Ersättning

Månadsavlönad
