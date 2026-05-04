Enhetschef till Personlig assistans | Tiohundra
2026-05-04
Vill du vara med och utveckla framtidens vård och omsorg? Som enhetschef inom Funktionsstöd och assistans får du en viktig roll i att skapa livskvalitet och hälsa för invånare i Norrtälje kommun. Du leder flera team och driver utveckling av ett hållbart och modernt arbetssätt inom personlig assistans.Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Som enhetschef ansvarar du för både strategiska och operativa delar av verksamheten. Du leder förändringsarbete, driver digitalisering och arbetar nära kollegor för att skapa en god arbetsmiljö och ett enhetligt arbetssätt.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Strategiskt och operativt ansvar för personlig assistans
Budgetansvar och uppföljning av måluppfyllnad genom resursplanering
Personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar
Rekrytering och bemanning
Nära samverkan med kollegor och andra verksamhetsområden för ett enhetligt arbetssätt och god teamkänsla
Rapportering till myndigheter samt internt inom organisationen
Kommunikation och samarbete med avtalsansvariga och beställare på KSON
Driva förändringsarbete och digital utveckling
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder omväxlande och stimulerande arbete i nära samarbete med chefskollegor och administratörer. Här finns utrymme för både självständigt arbete och nära stöd vilket gör att vi skapar engagemang och goda resultat tillsammans. Vi erbjuder internutbildningar i flera steg för att stärka dig i ditt ledarskap.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr för år 2026. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Relevant utbildning på minst gymnasienivå, exempelvis vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Chefserfarenhet
God förmåga att planera och prioritera resurser utifrån behov och beslut
Goda datakunskaper och vana av verksamhetssystem såsom Heroma, Tamigo, Lifecare, Clockwork
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort samt körvana
Det är meriterande om du också har:
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot LSS-lagstiftning, socialrätt eller funktionshinderområdet
Lett verksamheter i förändring
Egen erfarenhet av arbete inom LSS-verksamheter
Vi söker dig med vana att arbeta utifrån målstyrning och uppföljning av resultat. Du är strukturerad, flexibel och trivs med att arbeta självständigt enligt rutiner. Du har en god förmåga att planera, koordinera och prioritera vid hög arbetsbelastning. Du är lösningsfokuserad och har ett gott bemötande, vilket gör att du lätt etablerar goda kontakter med kunder, anhöriga och beställare. Du är också en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö för både medarbetare och kollegor. Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt.Om företaget
Personlig assistans ingår i verksamhetsområdet Funktionsstöd och assistans - LSS. Vårt verksamhetsområde består av tre områden med personlig assistans där även avlösar- och ledsagarservice samt annat bistånd via SoL ingår. Utöver personlig assistans har vi även femton områden där gruppboenden, serviceboenden, dagliga verksamheter samt barnkorttidsboenden och fritidsverksamhet bedrivs. Vi utgår inom vårt ledningsgruppsområde från Norrtälje men verkar i hela kommunen.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
761 29 NORRTÄLJE
För detta jobb krävs körkort.
Tiohundra AB, Chefsannonser Kontakt
Jenny Ländin, Verksamhetschef 08-12326494 Jobbnummer
9889103