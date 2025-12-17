Enhetschef till personlig assistans, Funktionshinderomsorgen
Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Inom verksamhetsområdet personlig assistans finns idag finns idag 350 medarbetare som dagligen utför en personligt utformad assistans som ska genomsyras av hög kvalité, arbete med ständiga förbättringar och därmed gör skillnad i människors liv enligt LSS lagens intentioner. Den personliga assistansen ska ge ökade möjligheter för 70 brukare i hela kommunen, inklusive Holmsund, Sävar och Hörnefors att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.
Vi söker nu en engagerad och modig enhetschef till personlig assistans. Är du den vi söker?
Som enhetschef hos oss ingår du i en grupp med 15 chefskollegor och du ansvarar för verksamhet, brukare, personal och ekonomi. Ditt huvudsakliga uppdrag är att se till att vi bedriver vår verksamhet med hög kvalitet där våra medarbetare ger det bästa stödet till våra brukare. Insatserna utförs i brukarens hem vilket ställer krav på dig att du kan vara en närvarande chef på distans. Chefsuppdraget hos oss är utvecklande och flexibelt, du får arbeta både med kvalitets och personalfrågor och du har möjlighet att påverka utvecklingen inom verksamhetsområdet.
Dina arbetsuppgifter kan till exempel innebära att:
systematiskt följa upp så att målen för kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi uppnås
se till att beslutade aktiviteter genomförs
ge medarbetarna handledning och återkoppling i arbetet så att omsorgsarbetet utvecklas
kommunicera värderingar och uppmuntra till dialog, samarbete och lärande.
Det finns såklart stunder då enhetschefsuppdraget är utmanande. En sådan utmaning kan vara den arbetskraftsbrist som råder och du kommer behöva jobba en del med personalplanering, bemanning och rekrytering.
Som stöd i arbetet har du dina enhetschefskollegor, du ingår i ett team där ni har dialog och samverkar i gemensamma frågor. Du kommer rapportera till biträdande verksamhetschef som följer upp och stöttar dig i ditt uppdrag. Det finns också stödfunktioner inom administration, ekonomi och HR.
Om dig
Vi söker dig som har högskoleutbildning, gärna socionom eller personalvetare, alternativt annan relevant utbildning. Du har tidigare erfarenhet som chef och vi ser gärna att du har erfarenhet från området personlig assistans eller erfarenhet från vård och omsorg.
Som enhetschef arbetar du ofta i ett högt tempo och du får vara med om att förutsättningar kan ändras snabbt. För att trivas i uppdraget måste du därför uppskatta att bli utmanad och vara lösningsfokuserad som person. Du är tydlig i din ledarroll och du arbetar målinriktat och systematiskt med ständiga förbättringar. Du är också prestigelös och klarar av att prioritera i pressade situationer.
Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.
Det här får du hos oss:
Ett nära samarbete och stöd från kollegor, chefer och HR
Ett chefs- och ledarutvecklingsprogram
Kontinuerlig kompetensutveckling
Flexibel arbetstid
Subventionerad friskvård
Välkommen med din ansökan! Bifoga gärna CV och examensbevis.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
