Enhetschef till Pålsjö Park korttid/dygnsavlösning
2026-02-16
Vi arbetar för att ha kundens fokus och inte bara kunden i fokus! Vi behöver dig som har lust att leda med en drivkraft att vilja lyckas samt att skapa värde, samtidigt som du är med och påverkar inom vård- och omsorgsarbetet.
Om arbetsplatsen
Pålsjö Park korttidsenhet/dygnsavlösning, är vackert belägget vid utkanten av Pålsjö skog omgivet av stora grönområden. Verksamheten ansvarar för två verkställigheter. Korttidsbeslut och dygnsavlösning (avlösning för anhörig som vårdar närstående). Totalt har verksamheten 66 platser, fördelat på 4 avdelningar och har ca 90 medarbetare. Här arbetar det undersköterskor, ekonomibiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, förutom administrativt stöd. Verksamheten leds av två enhetschefer, i samledarskap.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Som enhetschef hos oss ansvarar du för att nå uppsatta mål inom ekonomi, kvalitet och personal. Du leder verksamheten, utvecklar den och skapar bra förutsättningar för ett tillitsbaserat ledar- och medarbetarskap.
Tjänsten innefattar att följa upp verksamheten på ett strukturerat och resurseffektivt sätt utifrån de mål som finns. I arbetet har du ett nära samarbete och erfarenhetsutbyte med övriga enhetschefer inom verksamhetsområdet och du rapporterar direkt till verksamhetschefen.
I tjänsten är det en förutsättning och stort fokus på att samverka. Både med myndighet, hemvård, hemsjukvård, primärvård och slutenvård. Detta är en förutsättning för att verkställa korttidsvård och dygnsavlösning, på ett tryggt och säkert sätt.Kvalifikationer
Du ska ha en lämplig högskoleexamen/kandidatexamen och vi vill att du har arbetslivserfarenhet från ledande befattning inom vård och omsorg.
Det är viktigt för oss att vi inleder en bra relation från början för att det ska bli rätt arbete för dig. Därför vill vi ha ditt tydliga CV men i stället för ett personligt brev vill vi att du skriver kortfattat om dina tankar kring:
• Vilken ambition och ledarfilosofi har du när det gäller att arbeta med kollega i samledarskap?
• Hur kan vi möta de komplexa behov och förväntningar, som finns i verkställande av korttidsplats?
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi eftersträvar en enhetschef som trivs med sin chefsroll och det ansvar, mandat samt arbete, som detta uppdrag kräver. Vi tror på att arbeta tillsammans, i team, men att det också förväntas mod i att fatta beslut och verkställa dessa, även i lägen där det inte alltid uppskattas. Du behöver ha fokus på att ge våra kunder både kvalitet och det bästa bemötandet samt medarbetare som trivs och utvecklas i ett lärande klimat. Ditt förhållningssätt är positivt och lösningsfokuserat och du ser en föränderlig miljö som det normala.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026 03 08
