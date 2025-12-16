Enhetschef till ordinärt boende (hemtjänst)
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Sandviken Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sandviken
2025-12-16
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen i Sandviken
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
Omsorgsförvaltningen med cirka 1275 anställda omfattar fem verksamhetsområden. Dessa är ordinärt boende, särskilt boende, LSS och socialpsykiatri, HSL och korttidsboenden samt ledningsstöd.
Vi söker nu en enhetschef till Centrala hemtjänsten!
Vi erbjuder dig bland annat dessa förmåner
• semesterväxling
• årsarbetstid
• friskvårdsbidrag
• hälsofrämjande aktiviteter
• extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
• personal- och fritidsföreningen PulsenPubliceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Som enhetschef för ordinärt boende (hemtjänst) leder och stödjer du en arbetsgrupp med cirka 20-25 ordinarie medarbetare samt vikarier. Verksamheten utgår från centrala Sandviken.
I rollen som enhetschef har du ett genuint intresse för människor. Du har det övergripande ansvaret för medarbetare, arbetsmiljö, budget och kvalitetsarbete. Du hanterar både strategiska och operativa frågor inom din verksamhet i ett nära samarbete med övriga enhetschefer inom området.
Du stärker och motiverar dina medarbetare i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder dig möjligheten till ett mångsidigt och meningsfullt arbete med många spännande och roliga arbetsuppgifter som chef och ledare hos oss. Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning som t.ex. social omsorg, socionom, eller inom annat område som kan bedömas som relevant för tjänsten.
Vi ser helst att du har erfarenhet av ledarskap att du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Vi ser det som självklart att du är insatt i den lagstiftning som styr verksamheten. Vi söker dig som är trygg och stabil i dig själv och som är bra på att lyssna in andra. Du är bra på att planera och strukturera ditt eget arbete. Du har en positiv inställning genom att du ser möjligheter före hinder.
Körkort och tillgång till bil är ett krav i tjänsten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder en tillsvidareanställning i grunden, med ett tidsbegränsat chefsförordnande på 5 år, med möjlighet till förlängning enligt överenskommelse.
I ditt arbete hos oss får du möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre varje dag och gör Sandviken till en attraktiv plats att arbeta, leva och växa i. En plats där vi känner oss hemma och där det är enkelt att trivas mitt ibland natur, kultur, idrott och upplevelser.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna vår webbplats https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "126-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Pernilla Nymo pernilla.nymo@sandviken.se 026-241920 Jobbnummer
9647580