Enhetschef till ordinärt boende (hemtjänst)
2025-10-15
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
Publiceringsdatum2025-10-15
Assistans & Hemtjänst Sverige AB är en privat aktör inom vård och omsorg som värnar om kvalitet, kontinuitet och ett personligt bemötande. Vi är ett företag med hjärta, korta beslutsvägar och stort engagemang - där varje medarbetare gör skillnad.
Nu söker vi en engagerad och driven enhetschef som vill vara med och utveckla vår hemtjänstverksamhet i Nyköping.Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att leda, planera och följa upp verksamheten. Du är en nyckelperson i vårt team och har ett brett uppdrag som omfattar:
Personal-, bemannings-, arbetsmiljö- och budgetansvar
Uppföljning av mål, kvalitet och utvecklingsfrågor
Rekrytering, planering och schemaläggning
Aktivt arbete med utveckling och förbättring av verksamheten
Att skapa goda relationer till kunder, medarbetare och samarbetspartners
Du arbetar utifrån lagar, rutiner och kollektivavtal, med fokus på kontinuitet, kvalitet och en god arbetsmiljö. Rollen kräver flexibilitet - ingen dag är den andra lik - och du trivs med att snabbt kunna anpassa dig och prioritera om när situationen kräver det.
Vi erbjuder
Hos oss får du en arbetsplats där engagemang och delaktighet står i centrum.
Vi erbjuder:
Korta beslutsvägar och nära samarbete med verksamhetschef
Möjlighet att påverka och utveckla både dig själv och verksamheten
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Fokus på ledarskapsutveckling och hållbart arbetsliv
Delvis möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens behov
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Högskoleexamen inom beteendevetenskap, socionom eller annan relevant utbildning/erfarenhet
Tidigare erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag inom vård och omsorg
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God IT-vana - gärna erfarenhet av Carefox, LifeCare eller Cosmic Link
God kännedom om relevanta lagar, avtal och arbetsrätt
B-körkort
Du är en trygg, tydlig och närvarande ledare som motiveras av att coacha och utveckla andra. Du har god självkännedom, ett prestigelöst förhållningssätt och ser värdet i samarbete, delaktighet och öppen kommunikation.
Intresserad?
Vill du vara med och utveckla en hemtjänst med hög kvalitet och stort hjärta?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Ansökan skickas till: nykoping@assistansochhemtjanst.se
Skriv "enhetschef" i ämnesraden.
Praktisk information
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Provanställning 6 månader (med möjlighet till tillsvidareanställning)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 9 november
Kontakt: Vid frågor, mejla verksamhetschef på nykoping@assistansochhemtjanst.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistans & hemtjänst Sverige AB
(org.nr 559115-8489)
Östra Längdgatan 5 (visa karta
)
611 35 NYKÖPING Arbetsplats
Assistans och Hemtjänst Jobbnummer
