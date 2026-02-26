Enhetschef till operativ enhet på Södra Älvsborgs sjukhus
2026-02-26
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om vår lediga tjänst
I ditt uppdrag som enhetschef för operativ enhet är du ett stöd till operativ chef och förvaltningsledning i operativa ledningsfrågor.
Rollen innebär ansvar och samordning för SÄS ledningsprocess inom tillgänglighet och produktionsstyrning, säkerhet och beredskap, hållbarhet, medicinsk administration, Närvårdssamverkan och samverkan med primärvården. Som enhetschef har du verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och på enheten arbetar ca 20 medarbetare i rollerna som administrativ koordinator, miljösamordnare, processledare, samordnare, strateg och säkerhetssamordnare. Enheten arbetar i huvudsak med att stödja den operativa chefen med sjukhusets operativa verksamhet så att kapacitet och resurser används effektivt. Du rapporterar till stabsområdeschef och ingår i stabsområdets ledningsgrupp. Du arbetar tvärfunktionellt, har ett brett kontaktnät inom hela organisationen och rollen innebär också ibland samverkan med regional ledningsnivå, externa aktörer såsom andra vårdgivare, myndigheter och politik.
Dina huvudsakliga arbetsområden:
Ansvar för personal, ekonomi och verksamhet för din enhet
Stöd till operativ chef i ledning och samordning av SÄS operativa ledning utgående från aktuell verksamhetsplan
Följa och vid behov stödja daglig och veckostyrning av SÄS verksamhet
Stödja förvaltningens samordning av utvecklings- och innovationsarbete inom eget ansvarsområde både på regional och förvaltningsnivå.
Samordning av information från regionala samordningsråd och forum till den operativa styrningen samt på uppdrag samordna sjukhusövergripande projekt.
Uppdraget innefattar både beredningsarbete samt en samordnande och koordinerande roll. I ledningsgruppen bidrar du aktivt i det strategiska arbetet, du värnar patientperspektivet och arbetar med helhetssyn på hela verksamheten för att vi ska nå våra mål.
För att arbeta än mer ändamålsenligt utifrån Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) helhetsperspektiv, har en organisatorisk förändring genomförts, där funktioner för operativ samordning organiserats i en enhet tillsammans med övriga enheter. Stabsområdets uppgift är att arbeta i strategiska och operativa perspektiv vad gäller ändamålsenlig administration, med hela SÄS som uppdragsgivare. Som en del i helheten arbetar staben med ständiga förändringar för att utvecklas tillsammans med verksamheten.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant universitets- eller högskoleexamen och erfarenhet av tillgänglighets- och produktionsfrågor från offentlig verksamhet. Som ledare är du trygg och erfaren, med chefserfarenhet från offentligt styrd organisation, gärna inom hälso- och sjukvården. Du har tidigare lett förändringsarbete, drivit verksamhetsutveckling och genomfört projekt i större, komplexa organisationer. Vi söker en kommunikativ och organisatoriskt skicklig ledare som drivs av att bidra till helheten och skapa värde för verksamheten. Du arbetar strukturerat och målinriktat, och du skapar ett arbetsklimat präglat av öppenhet, samverkan och delaktighet. Du har en stark analytisk förmåga och kan omsätta komplexa underlag till insikter som stödjer långsiktig strategisk planering. Du är skicklig på att väga olika perspektiv och fatta välgrundade beslut som bidrar till organisationens utveckling och mål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning. I den här rekryteringsprocessen behöver du inte bifoga personligt brev. Chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen utgår från fyra chefskriterier; värdegrundsbaserat, mål- och resultatorienterat, kommunikativt och utvecklingsorienterat chefskap.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
