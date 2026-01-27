Enhetschef till Onkologimottagning medicinsk behandling i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjukvårdschefsjobb / Malmö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Malmö
2026-01-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du den nya enhetschefen för Onkologimottagning medicinsk behandling i Malmö? Vi behöver dig som tycker det är roligt att arbeta som chef. Du som kan motivera, inspirera, engagera, skapa dialog och delaktighet och även låter medarbetarna ta eget ansvar.
Onkologimottagning medicinsk behandling är en trevlig arbetsplats! Här får du arbeta tillsammans med ett kompetent, härligt gäng som vill vara delaktiga i verksamhetens utveckling och det finns ett positivt förändringstryck i gruppen. Vi har patientens bästa för ögonen samtidigt som vi är måna om varandra och hjälps åt. Vi har ett öppet klimat där Region Skånes värdeord leder oss i det dagliga arbetet.
Onkologimottagning medicinsk behandling består av två olika delar. På mottagningen bedrivs läkarmottagningarna dit patienter kommer för både nybesök och återbesök. Kontaktsjuksköterskor och undersköterskor arbetar där uppdelade i huvudsak två olika cancerdiagnoser. Här lägger vi även in picc-line.
På Medicinsk behandling ges cytostatika i två behandlingsteam uppdelade på samma diagnoser som på mottagningen. Behandlingsintentionen är såväl kurativ som palliativ. Förutom behandlingsteamen har vi ett dagjoursteam där vi tar emot patienter som behöver akut medicinsk vård eller bedömning/åtgärd av biverkningar efter cytostatika. Vi utför även planerade blodtransfusioner, omläggningar samt ger pre- och postoperativ vård vid subcutan venportsinläggning och olika punktioner.
Medarbetarna jobbar med alla diagnoser och täcker alla positioner. Att kunna rotera mellan diagnoser och team innebär att vi har större möjlighet till flexibilitet, utbildningar och minskar sårbarheten vid sjukfrånvaro.
Här kan du läsa mer om att arbeta som chef i Region Skåne:https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som enhetschef är du underställd områdeschefen som du har regelbundna möten med både enskilt och tillsammans med övriga enhetschefer inom onkologin. Du ingår i närledningsgrupp för onkologisk öppenvård.
Som enhetschef hos oss förväntas du;
• Ansvara för verksamhet, personal och ekonomi där du omsätter mål till processer och resultat utifrån ett ledarskaps-och arbetsgivaransvar som utgår ifrån riktlinjen för chef-och ledare i Region Skåne.
• Företräda arbetsgivaren, bygga förtroende till verksamheten och den offentliga förvaltningen samt skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö genom att interagera med medarbetare, kollegor och övriga aktörer.
• Skapa tillit och främja en miljö där kreativa idéer, förslag, specialistkunskap och erfarenheter tas till vara i syfte att behålla, utveckla och attrahera medarbetare, nå mål och prestera hållbart.
Ditt förhållningssätt utgår ifrån Region Skånes värderingar som är välkomnande, drivande, omtanke och respekt. För att du ska känna dig trygg i ditt arbete erbjuder vi introduktion och stöd i ditt ledarskap från områdeschef, HR och erfarna enhetschefskollegor. Du ges också möjlighet att gå ledarskapsutbildningar i Region Skånes regi. Chefshandledning erbjuds individuellt och i grupp. Det finns även möjlighet att få en mentor.
Vi vill att du är en närvarande chef som leder med tillit och förtroende samt har lätt för att skapa goda relationer och även har strategier för konflikthantering. Vidare önskar vi att du har god förmåga att lyssna in, kommunicera och är tydlig med verksamhetens mål. Även att du har förmåga att analysera och lösa problem på ett konstruktivt sätt, samtidigt som du tar vara på medarbetarnas erfarenhet och kompetens.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en godkänd gymnasieexamen och erfarenhet av att arbeta inom hälso- och sjukvård. Därtill har du erfarenhet av chef- och ledarskap samt goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har en högskoleexamen inom hälso-och sjukvård, ledarskapsutbildning, erfarenhet av ledningsgruppsarbete och/eller erfarenhet av onkologi.
Utöver de formella kraven ser vi gärna att du har ett genuint intresse för ledarskap och verksamhetsutveckling samt har ett inkluderande, coachande förhållningssätt med förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du har en god kommunikativ förmåga, har lätt för att samarbeta samt är strategisk och prestigelös. Att du är ödmjuk, eftersträvar att vara en god förebild och arbetar aktivt med ditt självledarskap genom att ta ansvar för din egen kompetensutveckling och prioritering av din tid är givet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302063". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Tim Olsson, Områdeschef Tim.Olsson@skane.se 046-17 62 96 Jobbnummer
9706109