Enhetschef till Onkologavdelningen, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjukvårdschefsjobb / Sundsvall Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sundsvall
2026-07-21
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Onkologavdelningen är en del av Länsverksamheten för Onkologi, Mammografi och Palliativ medicin. Tillsammans arbetar vi för att ge patienter och närstående en trygg, sammanhållen och personcentrerad vård genom hela vårdförloppet. Vår gemensamma inriktning är att skapa rätt vård, till rätt patient, i rätt tid - för en hållbar cancervård. Det ställer krav på hög kvalitet, nära samarbete mellan professioner och ett ledarskap som både utvecklar verksamheten och skapar goda förutsättningar för medarbetarna.
Som enhetschef blir du en viktig del av verksamhetens ledningsgrupp. Du kommer att ingå i klinikens ledningsgrupp och vara direkt underställd verksamhetschefen. l ledningsgruppen har vi ett öppet och tillåtande klimat där cheferna får ett bra stöd av varandra. Ledningsgruppen är stabil och erfaren med chefskollegor som har jobbat i flera år. Dessa är dessutom väl insatta i arbetet på vårdavdelningen och kan bistå vid frågor och funderingar. Som stöd i ditt arbete har du också verksamhetens HR-konsult, ekonomikonsult, och klinikadministratör Vi arbetar tillsammans med verksamhetens utveckling och ser ledarskap som ett gemensamt ansvar. Hos oss förväntas du bidra både till den egna enhetens utveckling och till helheten, samtidigt som du får stöd av erfarna chefskollegor och ett öppet samarbetsklimat. Vi söker därför en chef som vill kombinera ett närvarande ledarskap i vardagen med ett långsiktigt utvecklingsarbete för framtidens cancervård.
Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod. Tjänsten är på heltid.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss kommer du ha ansvar för:
Verksamheten
Personal
Arbetsmiljö- och ekonomi
Att leda och utveckla vårdavdelningen med patientens bästa i fokusKvalifikationer
Vi söker dig somHar en adekvat akademisk examen inom hälso- och sjukvård alternativt annan högskoleutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren sammantaget bedömer som likvärdig
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har erfarenhet från chefs- eller ledaruppdrag inom hälso- och sjukvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSamarbetsförmåga
Strukturerad
Ledarskap
Helhetssyn
Utvecklingsinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kan kräva att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:254". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Vårdförbundet
Maria Niskanen maria.niskanen@rvn.se 060-181436 Jobbnummer
10007926