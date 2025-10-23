Enhetschef till omprövningsenhet på avdelningen, Sjukförsäkring i Göteborg
2025-10-23
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vår verksamhet ger rättsligt stöd till avdelningen för Sjukförsäkring. Vi är i ett spännande utvecklingsskede och välkomnar därför dig som är drivande och modig i ditt ledarskap för att tillsammans inrätta en ny enhet för omprövning. Du kommer till en ledningsgrupp som driver och utvecklar verksamheten tillsammans.
Nära ledarskap på distans, förändring, hållbar arbetsplats
Som enhetschef är du den chef som befinner dig närmast medarbetarna och verksamheten. Du ansvarar för att leda och driva det dagliga arbetet utifrån avdelningens uppdrag och mål där den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom ditt ledarskap förmedlar du tydliga förväntningar, följer upp mål och ger dina medarbetare rätt förutsättningar att ta sitt ansvar. Du har personalansvar såväl som resultat- och uppföljningsansvar för teamen i din enhet.
Din enhet kommer att bestå av ca 20 medarbetare som arbetar med omprövning och har sin placering på din ort och på distans. Genom ett nära ledarskap skapar du den förutsägbarhet, trygghet och hållbarhet som är nödvändig för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar samt möta behov av förändring. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Som enhetschef är du ett stöd för områdeschefen och du ingår i områdets ledningsgrupp som består av tre övriga enhetschefer där du bidrar med din kompetens och ditt engagemang. Du anpassar och utövar ditt ledarskap på ett sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sitt omdöme och kompetens.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har god ledarskapsförmåga
• främjar andras professionella och personliga utveckling
• arbetar för att nå mål och resultat, följer upp effekterna av egna och andras aktiviteter
• har ett systematiskt arbetssätt
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
• främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av att jobba med rättslig kvalitet eller liknande
• har erfarenhet av att arbeta på domstol eller myndighet
• har kunskap i socialförsäkringsrätt
• har erfarenhet av operativt ledarskap
• har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet
• har erfarenhet av coachande ledarskap
• har erfarenhet av att leda i förändring
• har erfarenhet av att leda team
• har erfarenhet av att leda på distans
• har erfarenhet av produktionsstyrning av ärendehandläggning
• har erfarenhet av att planera din verksamhet i samarbete med chefskollegor på distans
• har god förståelse för Försäkringskassans uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-10-23Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Göteborg eller Malmö. Regelbundna resor förekommer i tjänsten.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Caroline Andersson, 010-112 72 42 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Maja Paulsson, maja.paulsson@forsakringskassan.se
, 010-113 44 86 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Amani Al Debe, 010-111 30 64, Saco-S: Therese Pettersson, 010-116 23 33, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 13 november 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
