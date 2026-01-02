Enhetschef till Nytida stödboende i Örebro
2026-01-02
Nu söker vi en driven enhetschef till Nytida stödboende Toringsgatan i Örebro. Vi erbjuder ledarskapsprogram, ett meningsfullt arbete och möjligheten att göra skillnad!
Sök tjänsten senast: 2026-01-08
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Ledarskapsprogram för samtliga blivande chefer via Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.
Om rollen Som enhetschef arbetar du som första linjens chef vilket innebär att du arbetar nära både medarbetare samt verksamhetschef. Du har personal- och planeringsansvar för en ambitiös arbetsgrupp och ansvarar för att skapa och bibehålla goda relationer med de boende, deras nätverk och uppdragsgivare. För oss är det viktigt att du som enhetschef vill vara aktiv och nära verksamheten. Genom att finnas nära verksamheten, kan du också säkerställa att företagets värderingar, det pedagogiska ramverket och gällande lagstiftning efterlevs på din verksamhet. Du kommer att vara delaktig i budgetprocessen och i arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med det pedagogiska ramverket. En viktig uppgift är att utifrån ditt engagemang vara en förebild för medarbetarna och skapa ett gott arbetsklimat i gruppen. Du rapporterar till verksamhetschefen och kommer ingå i en lokal ledningsgrupp bestående av kollegor från öppenvårdsverksamhet. Du kommer att vara en stor del i det förändringsarbete vi bedriver och du kommer ges stor möjlighet att påverka våra verksamheter. Detta då vi ständigt eftersträvar positiv utveckling och god kvalitet.
Du kommer att vara föreståndare för våra stödboendeverksamheter i Örebro, vilket innebär att du uppfyller kraven från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) utifrån våra två tillstånd.
Om Nytida stödboende Toringsgatan Nytida stödboende består av två olika boendeformer, stödboende i kollektiv form och stödboende i form av träningslägenhet. Nytida stödboende Toringsgatan är ett stödboende i kollektiv form och vi riktar oss till ungdomar/unga vuxna 16 - 20 år. På stödboendet får ungdomen hjälp att utveckla sina färdigheter i en egen lägenhet med självhushåll. Här finns möjlighet till dagligt stöd i boendet och i samma trapphus finns en personallägenhet där våra medarbetare är tillgängliga dygnet runt med sovande jour. Vi samarbetar tätt med kollegor inom Nytida öppenvård som ombesörjer öppenvårdsinsats för inskrivna ungdomar där behovet finns. I träningslägenheten ges ungdomen kvalificerad hjälp av personal på veckobasis för att få de kunskaper som krävs för att klara ett eget boende. Lägenheterna ligger i allmänna bostadshus. Våra insatser och vår organisation skall präglas av omtanke, engagemang och samverkan i alla led.
Aktivt ledarskap För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Vi utbildar därför samtliga chefer via Läras ledarprogram. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor.
Din erfarenhet och kunskap Vi söker en engagerad medarbetare som uppskattar att jobba i team och med människor. Du har relevant högskoleutbildning så som socionom eller beteendevetare och har arbetat några år inom verksamhetsområdet med chefserfarenhet. Du har god kännedom om målgruppen. Du har en tydlig ledarpersonlighet och tycker om att få personer i din grupp att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Som person är du självständig, prestigelös och samarbetsvillig. Du har viljan och förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets mål och ramar. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Efter överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Victoria Östlin, victoria.ostlin@nytida.se
Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. I den här processen genomför vi även bakgrundskontroller på slutkandidaten.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
