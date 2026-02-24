Enhetschef till ny verksamhet Kvälls- och helgmottagning Skåne
Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmaste chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling. Vill du var med från början på vår resa med etablering av Kvälls- och helgmottagning Skåne? Trivs du med att skapa struktur, stötta andra och arbeta i en organisation med ett meningsfullt uppdrag? Ta då möjligheten och sök dig till oss!
Den 1 april 2025 gick vi över till den nya förvaltningen Nära vård och hälsa. Kvälls- och helgmottagning Skåne (KHM Skåne) är en vidareutveckling av våra, nuvarande, tio lokala kvälls- och helgmottagningar i Region Skåne. Genom etablering av KHM Skåne vill vi förbättra och förenkla tillgängligheten för Skånes medborgare som har behov av akut oplanerad primärvård på kvällar och helger. Av den anledningen centraliserar vi telefontriage /rådgivning och bokning av besök till våra kvälls- och helgmottagningar.
KHM Skåne finns i nyrenoverade och fräscha lokaler, placerad på Skånes universitetssjukhus (Sus) Malmö precis vid Södervärn. KHM Skåne planerar att vara i drift i april 2026. Uppbyggnad av verksamheten har redan startat och sker succesivt. Detta ger dig möjlighet att vara med från start, vara delaktig, påverka och utveckla våra arbetssätt och rutiner tillsammans med oss.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne
Du som enhetschef har arbetsgivar- och ledningsansvar som omfattar medarbetare, verksamhet och ekonomi. Som chef som leder medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål. Du är med och ansvarar för den dagliga driften för samtliga medarbetare på Kvälls- och helgmottagning Skåne samt är medansvarig för enhetens utveckling. Dina medarbetares engagemang är avgörande för framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete och skapa ett gott arbetsklimat. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling. Du har tillgång till HR-specialist, ekonom, verksamhetsutvecklare och kommunikatör som stöd till dig i din chefsroll.
Som enhetschef på Kvälls- och helgmottagning Skåne har du ett nära samarbete med verksamhetsområdets enhetschefer och medicinskt ansvariga läkare på enheterna. Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområde (VO) akutvård nära vård 2 inom Nära vård och hälsa, tillsammans med enhetschefer från Malmö, Lund/Eslöv, Landskrona och Trelleborg. Du rapporterar till verksamhetschef för VO akutvård nära vård 2. Viss klinisk tjänstgöring kan ingå beroende på profession. Gemensamt kan vi förbättra, förändra och stärka akutsjukvården. Kvalifikationer
Du som söker har relevant högskole- eller universitetsutbildning inom Hälso- och sjukvård med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har tidigare erfarenhet av ledarskap och har gärna genomgått ledarskapsutbildning. Det är ett krav att du har erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård och har du erfarenhet från akutsjukvård eller primärvård ser vi det som meriterande, liksom kunskap inom ekonomi, arbetsrätt, arbetsmiljöarbete eller erfarenhet från telefontriagering (exempelvis 1177/SOS). Har du ett legitimationsyrke krävs språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Annars goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Som person är du trygg i din yrkesroll och drivs av att leda och utveckla. Du är en problemlösare som är resultat- och målinriktad med fokus på att driva verksamheten framåt i balans med att värna om patienter och medarbetare. Du har förmåga att se helhet samt fatta och genomföra beslut. Vi förväntar oss att du kan entusiasmera, motivera och utveckla medarbetarna genom en god kommunikativ förmåga.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och i den här rekryteringsprocessen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
