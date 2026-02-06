Enhetschef till ny enhet inom utredning ungdom vid EÅV stadsdelsförvaltning
2026-02-06
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du ta nästa steg i din karriär och leda nära verksamheten?
Nu startar vi en ny enhet inom ungdom i Enskede-Årsta-Vantör.
Vi söker dig som vill kliva in i en operativ enhetschefsroll, leda och utveckla en ny enhet av socialsekreterare och samtidigt bli en del av en etablerad och erfaren verksamhet. Här får du möjlighet att utvecklas i chefsrollen med tydligt stöd, kollegialt samarbete och ett uppdrag som gör verklig skillnad för barn och unga.
Välkommen till oss
Vi söker dig som vill ta steget in i en operativ enhetschefsroll där du leder det dagliga arbetet nära både medarbetare och uppdrag. Kanske arbetar du idag som erfaren socialsekreterare, förste socialsekreterare eller har haft ett tillförordnat chefsuppdrag, och känner att du är redo för nästa kliv. Du kommer att bygga upp och leda en ny enhet på åtta socialsekreterare vilket du gör tillsammans med andra chefer inom området.
Vi är en av Stockholms 11 stadsdelsförvaltningar och har vårt kontor i Slakthusområdet vid Globen. Totalt är vi ca 89 medarbetare inom Barn och unga. Vi arbetar för att erbjuda rätt stöd och insatser till barn, unga och deras familjer genom flera specialiserade enheter.
Hos oss möter du kompetenta och engagerade kollegor, erfarna och närvarande chefer och en kultur där vi stöttar och utvecklar varandra. Vi arbetar systematiskt, har barnets bästa i fokus och strävar alltid efter att förbättra våra arbetssätt.
Din roll
Som enhetschef har du helhetsansvar för personal, verksamhet, arbetsmiljö och uppföljning. Uppdraget är tydligt operativt: du finns nära verksamheten, stöttar i det dagliga arbetet och leder genom dialog, struktur och tydlighet.
Du ansvarar bland annat för att:
Leda och fördela det dagliga arbetet i enheten.
Ge nära stöd till medarbetare, inklusive ärendedragningar och hantering av komplexa ärenden.
Skapa fungerande arbetssätt, struktur och teamkänsla i en ny enhet.
Följa upp kvalitet, resultat och arbetsmiljö.
Bidra aktivt i områdets ledningsgrupp tillsammans med andra enhetschefer.
Hålla dig uppdaterad om kunskapsutvecklingen inom ditt verksamhetsområde.
Driva och organisera utvecklings- samt förbättringsarbete inom enheten.
Främja och upprätthålla samverkan.
Du är direkt underställd områdeschef och ingår i ledningsgruppen för Barn och unga, mottagning, utredning och familjerätt. Ledningsgruppen består av åtta erfarna chefer med lång erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga. Tillsammans arbetar vi nära varandra och i tät samverkan med övriga chefer inom avdelningen, vilket ger god samordning och ett tydligt helhetsperspektiv. Vårt ledarskap är närvarande och situationsanpassat, med fokus på tydlighet, stöd och gemensamt ansvar. Som enhetschef har du en central roll i att vägleda och stötta medarbetarna samt säkerställa en rättssäker och kvalitativ myndighetsutövning. Arbetet omfattar komplexa ärenden, och medarbetarna har alltid tillgång till chefer för råd, stöd och vägledning i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder
Det här är en roll för dig som:
vill leda nära och tycker om det operativa chefskapet
vill utvecklas i din chefsroll med stöd, bollplank och tydliga ramar
uppskattar att kombinera struktur, relationsarbete och verksamhetsutveckling
vill göra skillnad både för medarbetare och för barn och unga.
Hos oss får du:
ett meningsfullt chefsuppdrag där du är med och formar en ny enhet
erfarna chefskollegor och ett uttalat kollegialt chefsstöd
introduktion och nära samarbete med områdeschef
goda utvecklingsmöjligheter inom Stockholms stad
Flexibel arbetstid med vinter- och sommararbetstid, möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag.
Din kompetens och erfarenhet
Krav för tjänsten
Socionomexamen.
Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten, barn och unga och inriktning ungdom.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har
Haft ett ledande uppdrag exempelvis. som tf. chef, förste socialsekreterare eller motsvarande.
Vana av att arbeta i politiskt styrd organisation.
Som enhetschef förväntas du arbeta utifrån stadens chefsprofil och ha förutsättningar att utvecklas i rollen. Chefsprofilen innebär att du successivt stärker din förmåga att kombinera helhetssyn, mål- och resultatinriktning, tydlighet och samarbetsförmåga i ditt ledarskap.
Du leder verksamheten med fokus på uppdrag, mål och resultat och arbetar strukturerat med att omsätta mål och beslut till praktiskt genomförande i kärnverksamheten. Som chef är du tydlig och professionell och skapar förståelse för mål, prioriteringar och förväntningar. Du samarbetar väl med medarbetare, kollegor och chefer och tar ansvar för både resultat och arbetsmiljö, samtidigt som du utvecklar ditt ledarskap över tid.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Din ansökan och rekryteringsprocessen
Vi har tagit bort det personliga brevet, istället får du svara på några frågor om din kompetens och erfarenhet i samband med din ansökan.
Observera: För denna tjänst kan det krävas att du lämnar ett aktuellt utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget som beställs ska gälla för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Låter detta som en roll för dig? Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
