Enhetschef till ny enhet inom arbete och aktivitet
2025-11-07
Vi utökar! Våra verksamheter växer och därför söker vi dig som vill leda en nybildad enhet hos oss. Vi har lyssnat på våra brukare och vill påbörja utveckling av våra verksamheter genom att erbjuda arbetslika aktiviteter. Vill du vara med i det fortsatta utvecklingsarbetet? Sök tjänsten som enhetschef!
Arbete och aktivitet bedriver daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och sysselsättning enligt SoL (socialtjänstlagen) för personer med lindriga till omfattande funktionsnedsättningar. Vi utgår från individens önskemål och behov när vi planerar våra insatser. Att möjliggöra brukarnas delaktighet i samhället är i fokus, där självbestämmande och meningsfullhet är viktiga faktorer.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Du leder strax över 20 medarbetare, som är arbetshandledare och stödpedagoger. Dina medarbetare arbetar på olika verksamheter som ligger på olika platser i staden. Därför behöver du ibland kunna leda på distans och vara närvarande på andra sätt. Du arbetar med utvecklingsarbete dels på din egen enhet, dels inom hela arbete och aktivitet tillsammans med ledningsgruppen. Målet är att skapa förutsättningar för brukarna till att utveckla egna förmågor och gå framåt i sin utveckling. Ditt uppdrag är att driva utveckling och att leda dina medarbetare i förändringen.
Dina ansvarsområden är:
* verksamhetsplanering och utveckling
* ekonomi, budget och resultatuppföljning
* personal och arbetsmiljö med fokus på att vägleda, motivera och engagera medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig med god förståelse för den målgrupp vi arbetar med. Därför vill vi att du har jobbat med personer som har funktionshinder och som står långt från arbetsmarknaden. Du behöver ha erfarenhet av arbetsträning och rehabilitering inom arbetsmarknadsinsatser. Har du tidigare jobbat som chef eller ledare och har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete är det meriterande. Din utbildning är minst examen från relevant utbildning på högskolenivå. Du kan till exempel vara socionom, beteendevetare eller arbetsterapeut. Vi ser gärna att du har utbildning inom ledarskap. Vi vill att du har B-körkort, för att lättare ta dig till de olika verksamheterna.
Som person är du utvecklingsinriktad och vill ta en viktig roll i att driva våra verksamheter framåt. Du är trygg i dig själv och har ett tydligt och tillitsfullt ledarskap. Här kommer du att ingå i en chefsgrupp som är stöttande och hjälper varandra. Därför söker vi dig med stor samarbetsvilja. Här finns stor möjlighet att utvecklas i rollen, till exempel för dig som är ny som chef.
Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
