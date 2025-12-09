Enhetschef till Ny boendeenhet, Avdelningen för Socialt arbete
Falkenbergs kommun, Vuxenenheten / Sjukvårdschefsjobb / Falkenberg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Falkenberg
2025-12-09
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Vuxenenheten i Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Är du en person som visar omsorg, både för de vi finns till för och dina medarbetare?
Vill du vara med och utveckla vår nya enhet för Boende på område Vuxen inom Falkenbergs kommun?
Vi växer och söker därför ytterligare en enhetschef, är det du?
Du kommer att vara en av 6 enhetschefer i ledningsgruppen på Område vuxen som är verksamhetsområdet som berör alla delar i våra Boenden. Som enhetschef för enheten är du ansvarig för kommunens Boendegrupp som hanterar samt tre boenden vilka har olika inriktningar där målgrupperna är individer med skadligt bruk och /eller beroende, Samsjuklighet eller annan social utsatthet.
Området Vuxen har under kort tid genomgått förändringar inom enheterna och vi är ett område tillsammans med området Barn och unga inom Avdelningen för socialt arbete.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Som enhetschef leder, planerar och samordnar du verksamheten och har ansvar för ekonomi, arbetsmiljö och personal. I uppdraget ingår också kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån uppsatta mål och verksamhetens behov.
Ledningsuppdraget innefattar också täta kontakter med brukare, klienter, företrädare, kollegor och organisation/förvaltning. Du är underställd områdeschefen och ingår i Områdets ledningsgrupp. Du har dina chefskollegor nära, administrativt stöd i en verksamhetsledare och du arbetar även nära Socialförvaltningens kvalitetsstrateger.
Du arbetar för ett positivt arbetsklimat, främjar delaktighet och kreativitet för att skapa motivation och engagemang. Du vill bygga upp, organisera och utveckla verksamheten. För att lyckas med detta uppdrag behöver du ha förmågan att samarbeta, samverka samt ha ett stort engagemang gällande målgrupperna och evidensbaserade metoder.Kvalifikationer
Du har socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av ledarskap med personal-/budget och arbetsmiljöansvar är ett krav, likaså att du har dokumenterad erfarenhet inom Socialt arbete med inriktning Psykiatri, Missbruk -beroende, Samsjuklighet och social utsatthet.
Meriterande är om du har erfarenhet av att handleda personalgrupper.
Du har ett stort intresse för att stödja personer i de målgrupper som verksamheten riktar sig mot. Du vill vara med och fortsätta utveckla vår nya enhet för att möta framtida behov och de krav som följer av den nya socialtjänstlagen. För att lyckas i rollen som enhetschef är det därför meriterande om du är nytänkande och har ett starkt intresse av att arbeta med ständiga förbättringar.
Som ledare är du tydlig och skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet. Du har ett genuint intresse för människor, god samarbetsförmåga samt förmåga att tillvarata andras kompetenser och idéer. Som person är du tydlig, coachande, flexibel, bra på att kommunicera och har en förmåga att stimulera och motivera dina medarbetare.
Vi söker dig som med inlevelse och engagemang kan bidra med verksamhetsutveckling. Du arbetar i enlighet med Falkenbergs kommuns ledningsfilosofi och värdegrund; Gott bemötande, Tillsammans och Nyfikenhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Bifoga betyg och intyg som är relevanta för tjänsten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294013 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231), http://kommun.falkenberg.se Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Vuxenenheten Kontakt
Områdeschef
Eva-Britt Andersson 0346-88 54 93 Jobbnummer
9635603