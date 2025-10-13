Enhetschef till Norrtälje Norra vårdcentral | Tiohundra
2025-10-13
Vill du leda ett engagerat team mitt i hjärtat av Norrtäljes hälso- och sjukvård?
Norrtälje Norra vårdcentral, centralt belägen i sjukhusområdet, söker nu en nytänkande enhetschef som vill vara med och utveckla framtidens primärvård.Publiceringsdatum2025-10-13Om tjänsten
Som enhetschef hos oss leder du en verksamhet med drygt 17 200 listade patienter och ett starkt team av läkare, sjuksköterskor, psykologer och andra professioner. Du får möjlighet att arbeta i en stor organisation med ett nära och flexibelt arbetslag, där delaktighet, tillit och utveckling står i centrum. Som enhetschef är du både en närvarande ledare och en strategisk utvecklare. Du har ett övergripande ansvar för att skapa en hållbar arbetsmiljö, driva kvalitetsarbete och leda förändringsinitiativ som stärker vårdcentralens roll i framtidens primärvård.
Primärvården befinner sig i en spännande tid där vi ständigt söker nya och smartare arbetssätt. Hos oss får du leda ett team som vågar testa nytt och som ser digitalisering som en naturlig del av framtidens vård. Vi utvecklar till exempel digitala möten, drop-in-flöden för lättakuta besvär och arbetar aktivt med lokaloptimering och flexibla lösningar för att möta invånarnas behov.
Du blir en del av en chefsgrupp inom Tiohundra, där du får stöd och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra verksamheter.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Leda och utveckla vårdcentralens medarbetare och verksamhet
Att planera och följa upp verksamhetens ekonomi och bemanning
Utöva ett aktivt arbetsmiljöansvar och leda arbetet för en trygg, inkluderande och engagerande arbetsplats
Ansvara för kvalitetsuppföljning
Driva utvecklingsarbete inom digital vård, tillgänglighet och patientflöden
Arbeta nära med andra vårdaktörer inom Tiohundra och Region Stockholm
Om vårt erbjudande:
Du får tillgång till Tiohundras interna chefsprogram med fokus på ledarskap, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhetsutveckling. Tiohundra är ett vårdbolag med många verksamhetsområden, vilket ger goda möjligheter till utveckling och karriärvägar inom organisationen. Här möts du av ett positivt arbetsklimat, lösningsfokuserade kollegor och en kultur där idéer välkomnas och testas. Utöver ett generöst friskvårdsbidrag på 5000 per år erbjuder vi:
Tjänstepension enligt kollektivavtal
Föräldralön
Möjlighet till löneväxling
Kompetensutveckling och fortbildning
Om dig
För den här tjänsten behöver du ha:
Är legitimerad sjuksköterska, distriktssköterska, distriktsläkare eller psykolog
Har erfarenhet av arbete inom primärvård
Har tidigare ledar- eller samordningsansvar
Trivs i en föränderlig miljö och är bekväm med digitala verktyg
Har god förmåga att kommunicera på svenska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du också har:
Ledarskapsutbildning, särskilt inom hälso- och sjukvård eller annan komplex verksamhet
Erfarenhet av förändringsledning
Lett utvecklingsprojekt, förbättringsarbete eller digitala initiativ inom vården.
Vi ser att du som söker har lätt för att arbeta med andra människor, tillit till att delegera och förmåga att skapa engagemang. Som person är du strukturerad och lugn och du står tryggt i dina beslut även i utmanande situationer. Vi ser även att du har lätt för att skapa dig en bred och långsiktigt helhetssyn för att kunna driva förändringsarbete och skapa ett framgångsrikt team som samarbetar för bästa resultat. Vidare tror vi att du som söker har lätt för att ta initiativ, är positiv till nytänkande och kvalitetsutveckling samt intresserad att driva digital utveckling.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Norrtälje Norra vårdcentral är den största vårdcentralen i Norrtälje och en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Vi arbetar tvärprofessionellt och nära våra patienter, med fokus på kvalitet, tillgänglighet och trygghet.
Hos oss finns en kompetent och lösningsfokuserad arbetsgrupp som trivs tillsammans och gärna delar med sig av sina idéer. Vi samarbetar dagligen med sjukhuset, psykiatrin och andra vårdcentraler, vilket skapar unika möjligheter till helhet och samverkan.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
