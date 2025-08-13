Enhetschef till Njur-och gastroavdelning i Kristianstad
2025-08-13
Gör skillnad. Varje dag.
Är du redo för ett viktigt och roligt uppdrag? Vill du vara med och fortsätta utveckla vår njur- och gastroavdelning på Centralsjukhuset i Kristianstad? Välkommen med din ansökan till oss redan idag!
Vår slutenvårdsavdelning med inriktning njursjukdomar har ett nära samarbete med njurmottaggningen, dialysmottagningen samt peritoneladialysmottagning. På gastroavdelningen är levercirros, pretransplantationsutredningar, inflammatoriska tarmsjukdomar och smärtproblematik vanliga diagnoser.
Hos oss är vi många engagerade kollegor och det finns stor möjlighet till kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter för medarbetare att påverka utformningen och arbetsmiljön på avdelningarna.
I din roll som enhetschef är du ansvarig för verksamhetens resultat och uppföljning utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi och personal. Som enhetschef arbetar du främst operativt och har ett nära samt coachande ledarskap. Du använder dig av ett helhetsperspektiv samt har fokus på att leda, utveckla och följa upp arbetet utifrån verksamhetens uppdrag och vårdprocesser. Vidare arbetar du aktivt med arbetsmiljöfrågor samt medarbetarfrågor. Genom delaktighet och ansvar medverkar du i arbetets planering, genomförande samt uppföljning. Du har även ett nära samarbete med enhetschefskollegor samt områdeschef och ingår i ledningsgruppen.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har tidigare ledarerfarenhet inom hälso-och sjukvård och kunskap i arbetsrätt. Har du erfarenhet från slutenvård så är det meriterande.
Vi välkomnar dig som genom ett nära ledarskap kan leda och motivera medarbetare samt har en god kommunikativ förmåga. Du skapar delaktighet och förståelse för det uppdrag och arbete som ska genomföras. Vidare har du erfarenhet av att genomföra beslut som fattas såväl inom verksamheten som på en övergripande nivå. För dig är det självklart att du företräder verksamheten och arbetsgivaren samt delar och leder genom Regions Skånes värderingar välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
