Enhetschef till Neuropsykiatriska mottagningen i Östersund
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatri / Sjukvårdschefsjobb / Östersund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Östersund
2026-06-17
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Nuvarande enhetschef går efter ett mångårigt engagemang för psykiatrin vidare till annan tjänst. Möjlighet finns nu därför att söka tjänsten som enhetschef för Neuropsykiatriska mottagningen i Östersund.
Som enhetschef kommer du att leda en verksamhet som de närmsta åren kommer att göra en spännande utvecklingsresa. Mottagningen flyttar under 2028 till nya lokaler centralt i Östersund tillsammans med stora delar av den psykiatriska öppenvården. Flytten tillsammans med förändringar av nationella riktlinjer och enhetens uppdrag ger ramarna för ett kommande viktigt utvecklingsarbete.
Neuropsykiatriska mottagningen (NPM) ligger centralt belägen i Östersund och tar emot invånare från hela Jämtlands län. Mottagningen ansvarar för att utreda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och för att behandla ADHD, Autism och samtidiga allmänpsykiatriska tillstånd. Målgruppen är patienter över 18 år.
Område psykiatri rymmer öppenvårdsmottagningar, tre heldygnsavdelningar, ett mobilt omvårdnadsteam och en psykiatrisk akutmottagning. Sammanlagt har området ca 270 medarbetare.
Vi söker en engagerad ledare som lockas av en organisation i förändring, som vill ta sig an utmaningar och vågar tänka nytt. Du trivs i en organisationskultur som är byggd på tillit, samarbetsvilja och självförtroende i medarbetargruppen. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt ledarskap, och du kommer att tillhöra en samarbetsinriktad och kompetent ledningsgrupp som står för samarbete och ett stort engagemang för psykiatrins utveckling i Jämtland. Som stöd i ditt dagliga arbete som chef finns verksamhetsutvecklare, administratörer, HR-konsult och ekonom.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Neuropsykiatriska mottagningen är en av våra största öppenvårdsmottagningar och viktig för en växande patientgrupp i samhället. Verksamheten utvecklas i enlighet med Nationella vård- och insatsprogram för ADHD och Autism utifrån framtagna riktlinjer och dagens kunskapsunderlag.
I din roll samverkar du med andra verksamheter och arbetar långsiktigt, till exempel i samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin för att fånga upp unga i övergången nära 18 års-dagen.
Som enhetschef har du arbetsmiljö-, budget- och personalansvar för ca 25 medarbetare. Du har övergripande ansvar för den dagliga driften och för utvecklingsarbete på mottagningen.
Vi söker dig som vill fortsätta arbetet med att utveckla mottagningens arbete med stöd i en digital utveckling och med öppenhet för nya arbetssätt. Under din ledning utvecklas en mottagning med en god arbetsmiljö och en modern och framåtriktad verksamhet. Du leder enheten i samarbete med Överläkare och Psykolog med ledningsuppdrag.
Hos oss är det viktigt med digital kompetens och att alla bidrar till den digitala utvecklingen. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.
Uppdraget är ett fyraårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms relevant. Vi värdesätter tidigare erfarenhet av ledarskap inom offentlig eller privat sektor. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatrisk verksamhet.
Du är strukturerad, drivs av nya utmaningar och har ett professionellt bemötande som genomsyrar ditt ledarskap. Du som ledare har helheten i fokus och genom ett nära ledarskap har du förmågan att stödja, utveckla, engagera och entusiasmera dina medarbetare. Du har förmåga att peka ut riktning och skapa förutsättningar för att nå uppsatta mål. Du tycker om att arbeta resultatinriktat och kan fatta svåra beslut.
För att kunna driva utvecklingen framåt krävs ett nära samarbete chefskollegor emellan och du är därför en god lagspelare. Du deltar aktivt i områdets utveckling där samverkan med andra verksamhetsområden och vårdgrannar är viktig.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Region Jämtland Härjedalen är måna om våra medarbetares hälsa och erbjuder därför olika friskvårdsalternativ i syfte att du både ska orka jobba och vara ledig långt upp i åldern. Kroppen är vårt främsta verktyg och både fysisk, psykisk och social hälsa främjas av fysisk aktivitet.
Du som medarbetare får årligen välja mellan friskvårdstid på upp till 35 timmar/år eller friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år.
Därutöver finns på Östersunds sjukhus träningsanläggningen Zefyren där du som regionanställd kan träna gratis både på gymmet och via ledarledda träningspass.
Läs mer om Zefyren här Zefyren - Region Jämtland Härjedalen.
Region Jämtland Härjedalen har en personalförening där du och alla andra medarbetare, utan kostnad, automatiskt ingår. Personalföreningen anordnar och erbjuder olika sociala, kulturella och friskvårdande aktiviteter och rabatter som du kan ta del av. Du kan läsa mer om personalföreningens planerade utbud här Personalförening - Region Jämtland Härjedalen.
Här på vår hemsida finns mer information om vuxenpsykiatrin och filmer där medarbetare berättar om sitt jobb på vuxenpsykiatrin: https://regionjh.se/psykiatri
Ny i kommunen eller i länet och behöver bostad? Rekryterande chef kan informera om möjligheten vi som arbetsgivare har att erbjuda boende.
För mer information till dig som ny i länet på resan mot flytt till Jämtland Härjedalen ta del av Ta stegets inflyttarweb: https://tasteget.nu/
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst.
Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 1 C332599". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Fältjägargränd 6 (visa karta
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831 30 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatri Kontakt
Vårdförbundet
Ylva Kortekaas Genstrand ylva.kortekaas@regionjh.se Jobbnummer
9968417