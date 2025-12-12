Enhetschef till Neurologiavdelning Lasarettet i Ystad
2025-12-12
Vid årsskiftet 2025 slog vi upp dörrarna för vår nystartade Neurologiavdelning inom Verksamhetsområde (VO) akut och medicin på Lasarettet i Ystad. Vi vill bygga en verksamhet som präglas av trygghet, stabilitet och kvalitet för såväl patienter som för medarbetare. Som en del av detta arbete arbetar vi med kompetens- och kvalitetsutveckling genom bland annat WebbSku Strokekompetensutbildning och Riksstrokes kvalitetsregister och microutbildningar.
Vår främsta patientgrupp är vuxna patienter som drabbats av neurologiska symptom och sjukdomar så som stroke, TIA, epilepsi, Guillan-Barré, Parkinsons sjukdom med flera. Patienterna kommer till oss från akutmottagningen och akutvårdsavdelningen för vidare utredning och behandling. På sikt arbetar vi för att återigen kunna ta emot patienter för trombolysbehandling vid akut stroke direkt på vår avdelning.
Lasarettet i Ystad är ett akutsjukhus med dygnet runt-verksamhet och ett brett utbud av specialiserad elektiv vård. Vi erbjuder hälso- och sjukvård med kvalitet, tillgänglighet, helhetssyn och omtanke som kännetecken. Som ett medelstort sjukhus utmärker sig Ystad genom korta beslutsvägar och närhet till andra verksamhetsområden.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/
Som enhetschef på neurologiavdelningen har du ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du skapar förutsättningar för en trygg och patientsäker vård, en ekonomi i balans och ett medarbetarklimat som präglas av delaktighet och engagemang.
I rollen leder och fördelar du arbetet på avdelningen och ansvarar för medarbetarnas kompetensutveckling samt arbetsmiljö. Tillsammans med dina medarbetare utarbetar ni enhetens mål samt planerar, analyserar, följer upp resultaten och leder enheten mot uppsatta mål. Du skapar förutsättningar för en utvecklande miljö och bedriver ett aktivt och systematiskt förbättrings- och kvalitetsarbete där medarbetarna är delaktiga och drivande. Vidare genomför du medarbetarsamtal och lönesättning samt rekrytering.
Din medarbetargrupp om cirka 30 personer består av omvårdnadspersonal. Det finns möjlighet att kombinera tjänstgöring som enhetschef med att arbeta kliniskt. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För legitimationsyrke har du språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Annars är det goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift som är krav.
Det är meriterande om du har genomgått chef- och ledarutbildning, har kunskap om förbättringsmetodik, processorienterat utvecklingsarbete samt kvalitets- och resultatuppföljning. Vidare är det en fördel om du har chef- och ledarerfarenhet på motsvarande organisatorisk nivå, inkluderat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal, med fördel från hälso- och sjukvården. Erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete utifrån ett medarbetar- och patientperspektiv är också meriterande för tjänsten.
Tillitsbaserat ledarskap är en självklarhet för dig, där delaktighet och engagemang främjas genom effektiv kommunikation. Med Region Skånes värdegrund som bas, motiverar du medarbetare och ser positivt på förändring, vilket gör dig till en trygg punkt i processer. Beslutsfattande är en naturlig del av din roll, och du företräder verksamheten med ansvar och engagemang. Initiativ tas med fokus på mål och resultat uppnås. Som en utåtriktad och lyhörd person bygger du relationer och har förmågan att förstå komplexa sammanhang. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
