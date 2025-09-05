Enhetschef till Nattpatrullen, Norrtälje kommun | Tiohundra
2025-09-05
Vill du vara med och utveckla nattverksamheten i Norrtälje kommun? Vi genomför för närvarande en organisatorisk översyn för att skapa bättre förutsättningar för ett nära och engagerat ledarskap inom nattpatrullen.
Ett steg i detta är att vi skapar denna nya chefstjänst för nattpatrullen i Tiohundra.Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Som enhetschef för nattpatrullerna i Tiohundra ansvarar du för flera nattpatruller som är geografiskt spridda inom kommunen. Rollen innebär ett övergripande personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med kollegor från hemtjänst, trygghetsjour och vård- och omsorgsboenden, vilket möjliggör ett nära samarbete för att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Främja en god arbetsmiljö och ett engagerat medarbetarskap
Leda och utveckla enheten mot uppsatta mål
Arbeta inom givna ekonomiska ramar och med ekonomiska uppföljningar
Aktivt arbeta för att säkerställa hög kvalitet i verksamheten
Bidra till den fortsatta utvecklingen av hela verksamhetsområdet
Om vårt erbjudande
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att påverka och utveckla nattverksamheten. För att växa och utvecklas i ditt uppdrag ges du möjlighet till kompetensutveckling med bland annat flera chefsutbildningsprogram som hålls både internt och i Region Stockholms regi.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5 000 kr via friskvårdsportalen Epassi. Läs mer om samtliga av våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten krävs:
En relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av chefsansvar inom äldreomsorgen
God kunskap om lagstiftningen som styr verksamheten
Hög samarbets- och kommunikationsförmåga
Möjlighet att arbeta tidiga mornar för att möta dina medarbetare. Det ingår också regelbundna resor inom kommunen, så som Norrtälje, Rimbo, Hallstavik och Väddö.
Vi värdesätter egenskaper som förmåga att leda förändring, främja lärande, samt digital mognad. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom nattpatrull eller liknande tjänster.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige.
Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Med innovativa och effektiva arbetssätt vill vi höja kvaliteten och skapa mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Vår vision är: Livskvalitet och hälsa genom integrerad vård och omsorg.
Vi bidrar till bästa möjliga livskvalitet och hälsa i alla delar av livet genom att utveckla och integrera vården och omsorgen varje dag. Välkommen med din ansökan!
