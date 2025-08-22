Enhetschef till Myndighetsverksamheten vård och omsorg
2025-08-22
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst?
Vi söker nu en enhetschef till Myndighetsverksamheten inom vård och omsorg - en strategisk och operativ ledarroll för dig som vill göra skillnad på riktigt. Är du en trygg och engagerad ledare med driv, värme och vilja att påverka? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Som enhetschef i Örebro kommun får du möjlighet att leda och utveckla en verksamhet som har stor betydelse för våra invånare. Du blir en del av ett sammanhang där vi tillsammans skapar värde - med tillit, mandat och kraft att påverka.
På enheten arbetar gruppledare, biståndshandläggare, utskrivningssamordnare och boendesamordnare med myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vi har även handläggare för bostadsanpassning och administratörer. Ditt uppdrag är att säkerställa rättssäker handläggning, god service och ett professionellt bemötande. Du leder verksamheten mot uppsatta mål och skapar förutsättningar för medarbetarna att växa, ta ansvar och bidra till utveckling. Du ingår i ledningsgrupp och samarbetar tätt med chefskollegor inom vård och omsorg.
Vi står inför en spännande förändringsresa där ny Socialtjänstlag, Nära vård och digitalisering är centrala delar. Du kommer att ha ett viktigt uppdrag i att driva utvecklingen mot mer samordnade och individanpassade insatser. Vi har kommit långt i vårt digitaliseringsarbete, och du får vara med och vidareutveckla en smartare, öppnare och mer effektiv verksamhet - där innovation och delaktighet är i fokus. Under hösten kommer stort fokus att ligga på implementering av nytt verksamhetssystem.
Exempel på arbetsuppgifter:
• leda verksamheten mot uppsatta mål med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och medborgarnytta
• skapa goda förutsättningar för medarbetarna att ta ansvar, utvecklas och bidra till verksamhetens mål
• driva förändrings- och utvecklingsarbete med mod, nyfikenhet och långsiktighet
• företräda kommunen som arbetsgivare och säkerställa att lagar, riktlinjer och politiska mål efterlevs
• samverka internt och externt för att skapa helhetslösningar utifrån individens behov
• ha ansvar för personal, ekonomi och verksamhet inom ditt område
Om arbetsplatsen
Välkommen till oss!
Hos oss får du vara med och påverka - på riktigt. Vi erbjuder en arbetsplats där vi växer tillsammans, där idéer tas tillvara och där du som chef får mandat att leda med både hjärta och hjärna. Tillsammans skapar vi en socialtjänst som är hållbar, inkluderande och nära - för dem vi är till för. Din arbetsplats är i Medborgarhuset i centrala Örebro.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
För att trivas som enhetschef hos oss är det viktigt att du är flexibel och lösningsfokuserad, du förhåller dig positiv och entusiastisk även i tuffa situationer och har förmågan att se helheten. Du söker nya perspektiv och idéer, sätter mål och arbetar uthålligt för att nå resultat. Du har god samarbetsförmåga och tar aktivt kontakt med andra för att bygga upp nya relationer och stärka befintliga, både inom organisationen och med externa aktörer. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du har ett nära ledarskap och bjuder in till dialog för att skapa delaktighet, tillit och engagemang. Vi tror att du drivs av att skapa värde för andra och har ett genuint intresse för samhällsutveckling. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i det svenska språket i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• högskoleexamen om minst 180hp, exempelvis socionom eller social omsorg
• arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten
• dokumenterad ledarerfarenhet
• god förståelse för verksamhetsområdet och dess utmaningar
• erfarenhet av att leda förändringsarbete
Meriterande:
• erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation
• framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete
• erfarenhet av att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV)
• erfarenhet av verksamhetssystem som exempelvis Treserva, Life CareTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Som en del i urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 7 september.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
