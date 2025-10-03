Enhetschef till myndighetsutövningen till Socialkontoret
2025-10-03
Som enhetschef för myndighetsutövningen får du vara med och forma framtidens sociala arbete, där du med ditt engagemang och ledarskap skapar förutsättningar för både kvalitet och utveckling.
Vilka är vi?
Socialkontoret i Norrköpings kommun sätter individens behov i fokus. Det ska vara lätt att få hjälp. Våra stöd- och behandlingsinsatser håller hög kvalitet och bygger på rättssäkra bedömningar. Vi vill hitta lösningar nära individen och bidra till en positiv förändring.
Vi arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov. Socialkontoret vill skapa trygghet och god social service för de som bor i Norrköping. Vi arbetar med stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i olika svårigheter. Vårt fokus ligger alltid på att möta individens behov, särskilt när det handlar om barns bästa.
Vi söker en trygg, erfaren enhetschef till myndighetsutövningen inom vuxenverksamheten på socialkontoret. Arbetsgruppen består av ca 25 medarbetare varav tre förste socialsekreterare och en avtalscontroller. Uppdraget är att enligt socialtjänstlagen (SoL) utreda, bedöma, besluta samt följa upp beviljade insatser för vuxna personer. Vi befinner oss just nu i en spännande förändringsfas - både med att tillämpa den nya socialtjänstlagen och genom vår omorganisation där verksamhetens för personer med funktionsnedsättning flyttade från vård- och omsorgskontoret och blev en del av socialkontoret.
Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss får du ett meningsfullt arbete där du har möjlighet att göra skillnad i människors liv, och bidra till positiva livsförändringar för de individer vi verkar för. Rollen innebär att du ansvarar för att leda och följa upp verksamheten samt driva utvecklings- och förbättringsarbeten utifrån såväl politiska- som ledningsuppdrag och mål.
Du har personal-, arbetsmiljö - och budgetansvar. Du arbetar nära dina medarbetare där ni gemensamt strävar efter att förbättra och utveckla arbetssätt och rutiner som säkerställer att vi möter medborgarnas behov. Du leder en grupp som i huvudsak består av socialsekreterare där du är en viktig del i deras dagliga arbete. Här verkar du för att skapa förutsättningar, stöd och engagemang hos dina medarbetare. Detta för att dom i sin tur på bästa sätt ska kunna stödja de vi är till för i vårt uppdrag. Till din hjälp har du tre förste socialsekreterare med stor kunskap som underlättar arbetet både för dig som chef och dina medarbetare.
Du ingår i en engagerad och kompetent chefsgrupp som träffas tillsammans med verksamhetschef och verksamhetsutvecklare varje vecka. Här förväntas du att bidra och vara aktiv. Tillsammans och gemensamt tar vi ansvar för helheten, driver kvalitetsutveckling, utbyter erfarenheter, ger stöd till varandra och inte minst så ser vi till att ha roligt tillsammans!
Vem är du?
Vi söker nu dig som har en relevant högskoleexamen med beteendevetenskaplig inriktning, sociologi, pedagogik eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning. Du har tidigare erfarenhet av ledande befattning, gärna i en politiskt styrd organisation och har ett stort intresse för kvalités- och utvecklingsarbete. Vidare har du god kunskap om de lagar och regler som styr verksamheten. I synnerhet gällande socialtjänstlagen. Vi ser gärna att du har erfarenhet och kompetens inom missbruksvård samt arbete med myndighetsutövning.
Du har förmåga att se till helheten med verksamhetens uppdrag i fokus vilket genomsyras i dina mål, prioriteringar och arbetssätt. Du är en person med god förmåga att ta initiativ och besitter stor öppenhet för förändring. När det kommer till beslutsfattande agerar du lugnt och tryggt och hanterar tidspress med omdöme.
Något som utmärker dig är hur du effektivt samarbetar med andra, identifierar möjligheter i förändring, och smidigt anpassar dig till förändrade omständigheter. Din lyhörda relation till dina medarbetare skapar en inspirerande atmosfär.
Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten:
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, till viss del utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 19 oktober
Kontakt: Enhetschef Anna Doll på anna.doll@norrkoping.se
alternativt HR-konsult rekrytering Sara Persson sara.persson@norrkoping.se
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
