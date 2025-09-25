Enhetschef till myndighetsutövning missbruk och psykisk ohälsa
2025-09-25
I förvaltningen Individ- och arbetsmarknad (IAF) ingår Individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Förvaltningen består av fyra verksamhetsområden Barn, unga och familj, arbete, försörjning och vuxenutbildning samt missbruk och psykisk ohälsa. Vi söker nu inom verksamhetsområdet missbruk och psykisk ohälsa en enhetschef till myndighetsutövningen.
Enheten ansvarar i nuläget för all myndighetsutövning inom beroendeproblematik och psykiska funktionsnedsättningar samt bostadssociala frågor. Vi är 22 medarbetare som i grunden har samma uppdrag men med olika inriktningar och ansvarsområden. Gruppen består av specialister, samordnande, medarbetare i motivationsteamet och socialsekreterare som antingen arbetar mot utredning med en specifik inriktning eller som generalister. Tillsammans strävar vi efter ett personcentrerat arbetssätt där kontinuitet och trygghet för individen är i fokus. Som enhetschef blir du en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp och en viktig del i det strategiska utvecklingsarbetet.
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
I rollen som enhetschef har du ett verksamhetsansvar där du leder och fördela arbetet inom enheten. Utöver verksamhetsansvaret ingår personalansvar, arbetsmiljöansvar, kommunikationsansvar samt ekonomiansvar. Enhetschefen ansvarar för att säkerhetsställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och föreskrifter samt att hålla sig uppdaterad i aktuella förändringar som sker inom området. En central del i uppdraget är att leda enheten genom omställningen av den nya socialtjänstlagen. Här blir din förmåga att kombinera långsiktigt strategiskt tänkande med praktisk förändringsledning avgörande.
I rollen ingår även att:
* Leda och fördela arbetet samt stötta medarbetare i prioriteringar och beslut.
* Driva systematiskt arbetsmiljöarbete
* Fatta beslut i individärenden enligt delegation.
* Arbeta strategiskt med utveckling, kvalitét och förändring av arbetssätt.
* Samverka internt inom kommunen och externt med andra myndigheter och organisationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen med inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget i kombination med aktuell arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Du har utbildning inom socialrätt, kunskap gällande lagstiftning inom verksamhetsområdet samt tidigare ledarerfarenhet. Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska, i såväl tal som i skrift. Vi förutsätter att du har grundläggande kunskaper i MS-Office.
Vi ser det som meriterande om du har:
* Ledarutbildning
* Utbildning i kvalitetsarbete
* Utbildning inom ekonomi
* Utbildning i arbetsrätt
Vi söker dig med en god helhetssyn och förmåga att se samband mellan olika delar av verksamheten, samtidigt som du kan prioritera och fatta beslut i komplexa frågor. Du bedriver ett ledarskap som främjar en god arbetsmiljö, samt leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål. Du omsätter övergripande mål och strategier till konkreta planer och mätbara resultat, som följs upp och analyseras för att säkerställa att målen uppnås. Som person är du tydlig och ansvarsfull med förmåga att snabbt anpassa dig till förändrade förutsättningar. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
