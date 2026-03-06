Enhetschef till Myndighetskontoret - Barn och unga samt mottagningsgrupp
Öckerö kommun, Myndighet och Social välfärd / Sjukvårdschefsjobb / Öckerö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Öckerö
2026-03-06
, Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Tjörn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öckerö kommun, Myndighet och Social välfärd i Öckerö
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
Socialförvaltningen i Öckerö kommun är en engagerad och framåtblickande förvaltning. Vi tror på kontinuerlig utveckling och innovation för att möta de utmaningar som finns i vår kommun. Vårt uppdrag är att skapa en hållbar och effektiv verksamhet som möter samhällets och individernas behov med fokus på förebyggande arbete.
Verksamhetsområdet Myndighet och social välfärd består av de fyra enheterna Myndighetskontoret (barn och familj samt mottagningsgrupp), Myndighetskontoret (vuxen/missbruk, äldreomsorg samt funktionsstöd), Stöd och behandling (behandlingsenhet, familjerådgivning, drogförebyggare, familjerätt), samt Stöd och sysselsättning (boendestöd, arbetsmarknadsenhet, etableringsenhet).
I Öckerö kommun bygger vi vår verksamhet på värden som tillit, mod, engagemang och nytänkande. Med tillit som grund ger vi varandra förutsättningar att göra vårt bästa, och tillsammans gör vi skillnad. Vi är modiga och engagerade, och vi vågar testa nya idéer för att skapa framtidens kommun. Vi uppmuntrar en arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull och kan bidra med sina unika perspektiv och initiativ. Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Verksamhetsområdet Myndighet och social välfärd söker nu en driven och trygg enhetschef till myndighetskontoret. Enheten ansvarar för socialtjänstens myndighetsutövning inom barn och familj samt ett mottag och består av 11 medarbetare med stort engagemang. I gruppen finns idag en kompetent förste socialsekreterare med lång erfarenhet som stöttar medarbetarna i arbets- och metodhandledning. Till stöd finns våra samverkansstrukturer tillsammans med exempelvis skola, vård och polis.
Socialtjänsten står inför ett genomgripande förändringsarbete i och med den nya socialtjänstlagen. Det pågår flera spännande utvecklingsarbeten i vår verksamhet kopplat till detta och vi söker dig som vill vara en del i vår utvecklingsresa mot en mer förebyggande socialtjänst med ökad tillgänglighet och evidensbaserade metoder av hög kvalité.
I rollen som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhetsutveckling, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Som enhetschef ingår du i ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef, tre enhetschefskollegor och en verksamhetsutvecklare, där vi tillsammans arbetar för helheten och stöttar varandra i olika frågor. Du ingår i Göteborgsregionens (GR) barnchefsnätverk och du erbjuds extern chefshandledning, främst tillsammans med dina kollegor i ledningsgruppen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen. Vi ser att du har flera års erfarenhet av ledarskap inom myndighetsutövning som riktar sig mot området barn och familj. Då enheten även ansvarar för Socialförvaltningens mottagningsgrupp som riktas gentemot socialtjänstens alla målgrupper vill vi att du uppskattar och tycker det är spännande att arbeta brett och ser detta som en möjlighet till variation, handlingsutrymme och där dina styrkor inom samverkan och helhetssyn kommer väl till pass. För att lyckas i uppdraget behöver du ha ett strategiskt förhållningssätt och ha lätt att se ett helhetsperspektiv. Du har god kunskap om socialtjänstens samtliga områden och förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd verksamhet.
Vi befinner oss för närvarande i ett utvecklingsarbete där en ny mottagningsgrupp etableras, samtidigt som metoden Signs of Safety införs successivt inom verksamhetens enheter. Det är därmed av stor vikt att du är intresserad av att arbeta med förändrings- och förbättringsarbete och har förståelse för vad som passar i verksamheten idag och i framtiden. Goda erfarenheter inom förändringsledning är därför meriterande.
Du arbetar för att skapa förtroendefulla relationer i samverkan och är en god kommunikatör. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och är duktig på att framföra ett budskap på ett pedagogiskt sätt. Du bidrar till att skapa ett positivt arbetsklimat och kan ta tillvara på och utveckla goda idéer.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polismyndighetens belastningsregister uppvisas.
Vi använder BankID för inloggning och behörighet i våra system.
Vi söker dig som vill utveckla framtidens socialtjänst där vi bygger vägen tillsammans medan vi går.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med fokus på kvalitet och utveckling, där du får möjlighet att påverka och göra skillnad i kommunens socialtjänst. I verksamheten har vi fokus på att skapa ett hållbart arbetsliv som präglas av hälsa och välmående och vi tror på att utvecklas tillsammans. I verksamheten finns engagerade och kompetenta kollegor och vi erbjuder generös kompetensutveckling i form av utbildningar kopplade till din tjänst, samt möjlighet till semesterväxling och friskvårdsersättning.Övrig information
Intervjuer kommer att hållas löpande under annonstiden.
Öckerö kommun har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt kontakt med säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310888". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö kommun
(org.nr 212000-1280) Arbetsplats
Öckerö kommun, Myndighet och Social välfärd Kontakt
Verksamhetschef
Iréne Jansson irene.jansson@ockero.se 031-97 88 90 Jobbnummer
9781838