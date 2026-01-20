Enhetschef till myndigheten på socialförvaltningen
Helsingborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Helsingborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Helsingborg
2026-01-20
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Som enhetschef inom socialförvaltningen får du leda i en tid av möjligheter, där den nya socialtjänstlagen ger oss chansen att skapa en mer tillgänglig och förebyggande socialtjänst. Vi söker dig som drivs av samhällsnytta, utveckling och modet att tänka nytt. Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi har genomgått en spännande organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende. Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig.
Inom myndigheten, dit vi nu söker en enhetschef som har en god erfarenhet av myndighetsutövning, finns 5 enheter som arbetar med utredning och uppföljning. Du att leda två team med 10 medarbetare varav en Teamledare i varje team. En grupp som tillsammans har en mycket bred kompetens och är en grupp där man är hjälpsam och mån om varandra. Som enhetschef ingår du i verksamhetens ledningsgrupp tillsammans med åtta andra enhetschefer. Till ditt stöd i vardagen finns särskilt riktade stödfunktioner från HR, ekonomi och kvalitet.
Vi arbetar med våra invånares bästa i fokus, med oss själva som verktyg.
För oss är samverkan, såväl internt som externt, viktigt för att ge våra invånare bästa möjliga bemötande och förståelse för socialförvaltningens uppdrag.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Som chef inom Helsingborgs stad har du fullt ledningsansvar och är en arbetsgivarrepresentant. Det innebär att du är ansvarig för verksamhet, ekonomi och personal inom ditt ansvarsområde. I ditt chefsansvar ingår det att ha kunskap om, bära och förmedla stadens vision och styrdokument. Ditt uppdrag är både strategiskt och operativt och du har i ditt team en Teamledare som stöttar dig i de operativa frågorna och som kommer vara medarbetarnas närmsta ledare. Du kommer att arbetsledas av verksamhetschefen och du ingår i Myndighetens ledningsgrupp där du är delaktig i kvalitets- och utvecklingsarbetet inom hela verksamhetsområdet.
Du ska bedriva ett kunskapsbaserat, systematiskt och kreativt utvecklingsarbete, bygga kontakter och samverka internt och externt.
I enlighet med uppdraget ska du:
• forma och utveckla enheten i enlighet med de behov som finns och uppkommer
• leda, planera och följa upp arbetet inom enheten
• ansvara för den dagliga verksamheten inom din enhet, vara tillgänglig för medarbetarna och få dem att växa, vilja och våga
• ge respektive arbetsgrupp förutsättningar och stöd att utvecklas som ett team
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
För denna tjänst krävs att du har socionomexamen och minst 4 års erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom socialt arbete, tolka och praktisera adekvat lagstiftning samt erfarenhet av att praktisera evidensbaserade metoder.
Meriterande är om du har chefserfarenhet, arbetat med kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling, utredningserfarenhet av avvikelser samt erfarenhet av budget med tillhörande uppföljnings-, prognos- och analysarbete.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Urval sker löpande under rekryteringsprocessen, intervjuer kommer hållas vecka 7.
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Jobbnummer
9694850