Enhetschef till Myndighet Socialpsykiatri på Hisingen
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
En av våra duktiga enhetschefer har fått ett nytt uppdrag i staden och vi rekryterar nu en ersättare till enheten för Socialpsykiatri på Hisingen. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start hösten 2026 och tillträde kan ske efter överenskommelse. På Hisingen arbetar fem enhetschefer inom myndigheten och två av dessa arbetar inom område socialpsykiatri. Det innebär ett nära samarbete med den andra enhetschefskollegan. Du har då ytterligare tre chefskollegor inom stadsområdet med samma uppdrag, men med olika inriktningar.
Enheten vi rekryterar till består av ca 16 socialsekreterare och två 1:e socialsekreterare som du har personal- och arbetsmiljöansvar för. Enheten är placerad på Dunfins gata 20-22 i Backa nära Selma Lagerlöfs torg på Hisingen. Det kommer ske byta av lokal dock till följd av renovering på adressen.
Myndighet funktionsstöd beslutar om individuella insatser för personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi söker dig, som med driv och engagemang vill arbeta med myndighetsutövning tillsammans med kollegor, dina medarbetare och genom facklig samverkan!
Även budget-, kvalitets- och verksamhetsansvar ingår i ditt uppdrag. Du kommer till en stor ledningsgrupp med 19 enhetschefer i staden och din närmsta chef blir verksamhetschef Karin Hansson. Vi befinner oss i en spännande fas med fokus på kvalitet och uppföljning som en naturlig del av vårt arbete inom funktionsstödsområdet. Bland annat utvecklar vi vår samverkan med socialförvaltningen kring samsjuklighet och boendefrågor. I din roll är det därför viktigt att du som enhetschef hänger med i utvecklingen och bidrar till en utökad samverkan för vår målgrupp. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller med motsvarande akademisk examen. Det är meriterande med chefserfarenhet inom socialtjänsten, företrädesvis inom funktionsstöd och socialpsykiatri, men även inom annan socialtjänst anses vara meriterande. Om du inte har chefserfarenhet så är tidigare erfarenhet av ledningsarbete nödvändig och då helst som 1:e socialsekreterare.
Du behöver vara trygg i hantverket med ett helhetstänk kring socialtjänstens roll/uppgifter och uppdraget kräver därför dokumenterad praktisk erfarenhet av myndighetsutövning inom funktionsstöd eller annan socialtjänst såsom individ- och familjeomsorg eller äldreomsorg.
I första hand söker vi dig som vi ser har potentialen att bli en trygg och inspirerande ledare som är en god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer. Genom ditt sätt att kommunicera och argumentera skapar du entusiasm och energi som uppmuntrar prestationer, teamkänsla och ökad motivation hos dina medarbetare. Vidare är du en ledare som förstår vikten av att samverka i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika perspektiv och kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. I ditt uppdrag kommer du att ha många samarbetsytor samt ett nära samarbete med dina kollegor och vi ser det som en självklart att du trivs med det. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Sist men inte minst söker vi dig som motiveras av tydliga mål och kan omvandla dessa till konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.
Är du ledaren för vår verksamhet?
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Bifoga examensbevis och betyg under övriga filer.
Intervjuer för denna tjänst kommer att hållas digitalt mellan den 10, 13, 18 och 20 augusti.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Christina Matsdotter, Akademikerförbundet SSR christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
9992928