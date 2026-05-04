Enhetschef till Myndighet socialpsykiatri Nordost
2026-05-04
Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny enhetschef till vår myndighetsverksamhet inom område socialpsykiatri i stadsområde Nordost. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start hösten 2026 eller enligt överenskommelse.
Du kommer att ansvara för en enhet som består av 15 socialsekreterare och 2 förste socialsekreterare. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet. Enheten är placerad på Angereds Torg 14, våning 5. Arbetsplatsen består av kontor som du delar med en erfaren chefskollega. Det finns gott om parkeringsplatser och tar 15 minuter med lokaltrafik intill centrala Göteborg. Du kommer att arbeta nära en kollega med samma uppdrag inom socialpsykiatri vilket ger goda möjligheter till samarbete, erfarenhetsutbyte och stöd i det dagliga ledarskapet.
Myndighet Funktionsstöd Nordost beslutar om individuella insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Som enhetschef ingår du i en större ledningsgrupp med andra erfarna enhetschefer i Göteborgs Stad, och du har verksamhetschef Camilla Hesselroth som din närmaste chef. Ledningsgruppen har kontinuerlig handledning med fokus på ledarskap.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där digitalisering är en naturlig del av arbetet. Vi arbetar också aktivt för att stärka kvaliteten i handläggningen och öka samverkan för vår målgrupp. I stadsområdet nordost möter vi människor med bakgrund från många olika delar av världen varför kulturell kompetens är en viktig del av arbetet. Vi har ett gott och nära samarbete och kompetensutveckling med Socialförvaltning Nordost som vi har gemensamma klienter med.
Du kommer till en verksamhet med stabil bemanning, hög kompetens och ett gott samverkansklimat. Vi är HBTQI-certifierade och arbetar utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.
Välkommen till oss! Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller med motsvarande akademisk examen. Du behöver ha dokumenterad praktisk erfarenhet av myndighetsutövning och gärna inom socialpsykiatri- eller funktionshinderområdet. Du ska även ha mycket god kunskap om lagstiftningarna som styr (LSS och SoL). Du är trygg i hantverket och har ett helhetstänk kring socialtjänstens roll och uppgifter. Har du en ledarskapsutbildning med dig i ryggsäcken ser vi det som positivt. Likaså kan tidigare chefserfarenhet vara meriterande men i första hand söker vi dig som är en trygg och inspirerande ledare.
Vi söker dig som motiveras av tydliga mål och kan omvandla dessa till konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.
Som ledare hos oss vill vi att du är en god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer. Genom ditt sätt att kommunicera och argumentera skapar du entusiasm och energi som uppmuntrar prestationer, teamkänsla och ökad motivation hos dina medarbetare.
I ditt uppdrag kommer du att ha många samarbetsytor samt ett nära samarbete med dina kollegor och vi ser det som en självklarhet att du trivs med det. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Vidare är du en ledare som förstår vikten av att samverka i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika perspektiv och kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.
Är du ledaren för vår verksamhet? Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
Intervjuer för denna tjänst kommer att hållas på Angereds Torg 14, vån 5, fredag den 29/5.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning av tjänsten sker under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk inom ramen för förvaltningens eller Göteborgs Stads omställningsarbete, om erforderliga beslut fattas.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Christina Matsdotter, Akademikerförbundet SSR christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se 0313679460
9889474