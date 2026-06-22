Enhetschef till mottagningssenhet inom BoU vid EÅV stadsdelsförvaltning
Stockholms kommun / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-06-22
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi sökernu en enhetschef med ansvar för verksamhet, ekonomi och personal inom området Barn och Unga. Hos oss blir du närmaste operativa chef för sju medarbetare och samarbetar nära de andra enheterna och deras chefer. Duerbjuds en stimulerande miljö med engagerade och utvecklingsintresserade kollegor i blandade åldrar och med olika erfarenheter och bakgrunder.
Vi är en av Stockholms 11 stadsdelsförvaltningar och har vårt kontor i Slakthusområdet vid Globen. Totalt är vi ca 89 medarbetare inom Barn och unga. Vi arbetar för att erbjuda rätt stöd och insatser till barn, unga och deras familjer genom flera specialiserade enheter.
Vi erbjuder
ett meningsfullt chefsuppdrag
erfarna chefskollegor och ett uttalat kollegialt chefsstöd
introduktion och nära samarbete med områdeschef
goda utvecklingsmöjligheter inom Stockholms stad
flexibel arbetstid med vinter- och sommararbetstid, möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag. Läs mer här om stadens förmåner.
Din roll
Som enhetschef för Mottaget Barn och Unga leder du en verksamhet som utgör en central del i socialtjänstens första linje för barn, unga och familjer. Mottaget har en viktig roll i att tidigt identifiera behov, erbjuda stöd och säkerställa rätt insats i rätt tid.
Du kommer att leda en grupp om sju medarbetare och arbeta i nära samverkan med den andra mottagsenheten. Tillsammans bildar mottagsenheterna en sammanhållen verksamhet där chefer och medarbetare samarbetar tätt kring utveckling, arbetssätt och prioriteringar. Du blir en del av en engagerad och erfaren ledningsgrupp bestående av åtta enhetschefer och en områdeschef där samarbete, kollegialt stöd och gemensamt ansvarstagande är en självklar del av vardagen.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där socialtjänstens omställning till den nya socialtjänstlagen står i fokus. Mottagets roll i det förebyggande och tidiga arbetet stärks, vilket innebär möjligheter att tillsammans med medarbetare och chefskollegor utveckla verksamheten utifrån framtidens behov.
I rollen som enhetschef ansvarar du för verksamhet, ekonomi och personal. Du leder, fördelar och utvecklar arbetet inom enheten samt säkerställer en god arbetsmiljö där medarbetare ges förutsättningar att trivas, utvecklas och göra skillnad för barn och familjer. Du ger stöd i det dagliga arbetet, inklusive ärendedragningar och komplexa ärenden, samtidigt som du arbetar strategiskt med verksamhetsutveckling, kvalitetsfrågor och måluppfyllelse.
Din kompetens och erfarenhet
Krav för tjänsten:
Socionomexamen.
God kunskap om och erfarenhet av att tillämpa Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
God kunskap om bedömningsinstrumenten iRisk, SAVRY och EARL.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande för tjänsten är:
Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten, barn och unga.
Om du har/haft ett ledande uppdrag exempelvis. som tf. chef, förste socialsekreterare eller motsvarande.
Erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation.
Som enhetschef förväntas du arbeta utifrån stadens chefsprofil och ha förutsättningar att utvecklas i rollen. Chefsprofilen innebär att du stärker din förmåga att kombinera helhetssyn, mål- ochresultatinriktning, tydlighet och samarbetsförmåga i ditt ledarskap.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Din ansökan och rekryteringsprocessen
Vi har tagit bort det personliga brevet, istället får du svara på några frågor om din kompetens och erfarenhet i samband med din ansökan.
Observera: För denna tjänst kan det krävas att du lämnar ett aktuellt utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget som beställs ska gälla för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.
Vi gör urval och håller intervjuer löpande under ansökningstiden. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
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112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Område BoU - Mottagning, utredning samt familjerätt Kontakt
Ahasan Habib, Akademikerförbundet SSR ahasan.habib@stockholm.se Jobbnummer
9973802