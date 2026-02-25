Enhetschef till mottagningsenheten och utredningsenheten äldre
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Eskilstuna Visa alla sjukvårdschefsjobb i Eskilstuna
2026-02-25
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna
Vi söker dig som vill vara med och leda mottagningsenheten eller utredningsenheten äldre i en spännande tid där både utmaningarna och möjligheterna är många. Det är med orden vi ska, vi vill och vi kan vi nu driver framåt med den personcentrerade vården i fokus.
Vi är just nu i en stor omställning där framtidens stöd i ordinärt boende utvecklas med fokus på personcentrerad nära vård- och omsorg, förebyggande arbetssätt och stöd till självständighet. Det innebär att vår organisation, våra roller och våra arbetssätt behöver anpassas för att möjliggöra teambaserat arbete nära individen, i samverkan mellan socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. En resa där nya yrkesroller formas och där vikten att medarbetarnas kompetens tas tillvara i en lärande organisation blir viktigare än någonsin.
Biståndskontoret består av tre enheter: utredningsenheten funktionshinder, utredningsenheten äldre och mottagningsenheten. Tillsammans leder och utvecklar vi verksamheten utifrån gemensamma mål. Utredningsenheten funktionshinder utreder ansökningar enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt stöd enligt socialtjänstlagen inom socialpsykiatrin. Utredningsenheten äldre utreder ansökningar om stöd för äldre personer, till exempel hemtjänst, korttidsvistelse och plats på vård- och omsorgsboende. Mottagningsenheten tar emot alla nya ansökningar och fördelar dem vidare till rätt utredningsenhet. Här hanteras också avgifter, bostadsanpassningsbidrag och kontorets interna administration.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett utvecklande och självständigt arbete i en organisation i förändring. Ett uppdrag som kräver mod, tillit och god förmåga att översätta strategi till praktik och att leda i förändring. En organisation med nya tydliga inriktningsbeslut från nämnd och en ny socialtjänstlag som innebär en omställning och nya arbetssätt för våra verksamheter.
Med ett stort fokus på att leda i förändring arbetar du för att skapa förutsättningar, trygghet, stabilitet och engagemang för de tjugotal medarbetare du leder. Du utmanar, stöttar och visar vägen samtidigt som du skapar en god struktur för en målinriktad verksamhetsutveckling, verksamhetsuppföljning samt vidareutveckling av det goda i verksamheten.
Det är med lyhördhet och nyfikenhet du tar vara på allas kompetenser och tillsammans med dina medarbetare, chefskollegor och andra samverkansparter samarbetar ni för att hitta nya vägar. Tillsammans skapar ni förutsättningar, strukturer och en kultur för teambaserat arbete där samarbete mellan olika funktioner och verksamheter blir en naturlig del för att på bästa sätt arbeta personcentrerat med individen/brukaren i fokus.
Du arbetar i en bred roll där du som enhetschef självklart har ett helhetsansvar för din personal och deras arbetsmiljö, ekonomi, uppföljning, utveckling och kommunikation för verksamheten.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som genom mod, nära ledarskap och tydlighet skapar förutsättningar för engagemang, trygghet och delaktighet i den verksamhet du leder. Med ditt positiva förhållningssätt och din kompetens tacklar du utmaningar på ett professionellt sätt. Du trivs i relationsbyggandet och att leda, samverka och samarbeta är enkelt för dig. Du är en god lyssnare och självständig som person med förmåga att arbeta mot uppsatta mål, planera, strukturera, analysera och att se till helheten.
I grunden har du en akademisk examen som socionom, beteendevetare eller likvärdig inriktning. Du har tidigare erfarenhet av arbete i ledande position som exempelvis teamledare eller som chef med fullt personal- och verksamhetsansvar. Du har god erfarenhet av att leda förändringsarbete och förändringsprocesser och har flera års erfarenhet av myndighetsutövning med förståelse för vad den nya socialtjänstlagen öppnar upp för möjligheter för våra kommuninvånare.
Välkommen till ett jobb där du får möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens vård- och omsorg!
ÖVRIGT
Vi söker dig som vill vara med och skapa framtidens vård och omsorg!
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26285". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Jimmy Bylund jimmy.bylund@eskilstuna.se 016-710 28 32 Jobbnummer
9761857