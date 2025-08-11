Enhetschef till Missbruksvårdens mottagnings- och utredningsenhet
2025-08-11
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du göra verklig skillnad i människors liv? Bli enhetschef inom missbruksvården i Jönköpings kommun!
Ditt nya jobb
Missbruksvårdens mottagnings- och utredningsenhet har i uppdrag att arbeta med myndighetsutövning för vuxna med skadligt bruk och beroende med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av missbrukare (LVM).
Mottagningen arbetar med rådgivning, förfrågningar, motivationsarbete, tar emot nya ansökningar/anmälningar och bedömer om utredning ska inledas. I mottagningens arbete ingår också ett uppsökande arbete samt nära samverkan gentemot andra aktörer internet och externt. Utredningsgruppen utreder och bedömer behov av stödinsatser samt följer upp beviljade insatser i enskilda ärenden. Enheten har utöver beskriven målgrupp också att erbjuda stöd till personer som vill lämna ett liv i kriminalitet.
Som enhetschef för Missbruksvårdens mottagnings- och utredningsenhet leder du ett dedikerat team som varje dag gör skillnad för vuxna med skadligt bruk och beroende. Du har ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö - och du är en nyckelperson i vårt arbete med att skapa en sammanhållen, innovativ och hållbar socialtjänst.
Din kompetens
Vi söker dig som:
- Har socionomexamen eller annan, av arbetsgivaren bedömd, likvärdig utbildning om lägst 180 högskolepoäng
- Har erfarenhet av individ- och familjeomsorg och är väl förtrogen med gällande lagstiftning inom området
- Är en trygg, tydlig och närvarande ledare. Har förmåga att skapa struktur, driva utveckling och bygga goda samarbeten
- Har B-körkort
Du håller dig à jour med utvecklingen inom området och har goda kunskaper i svenska, i både tal, läs och skrift. Chefserfarenhet inom socialtjänsten med verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar samt erfarenhet av målgruppen är meriterande.
Som ledare är du rak och tydlig i din kommunikation och du tillämpar ett nära ledarskap och tar tillvara på medarbetarnas förmågor. Ditt arbete präglas av struktur och planering på ett sätt som bidrar till trygghet och förutsägbarhet för medarbetarna. Du tycker om att samverka och har erfarenhet av att samverka med goda resultat. Att tänka nytt, implementera och förvalta förbättringar är egenskaper vi värderar högt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande uppdrag med gott arbetsklimat tillsammans med engagerade kollegor. Du ges stora möjligheter att påverka och forma framtidens missbruksvård. Förmåner som främjar balans, hälsa och utveckling - se mer på kommunens webbplats: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Som enhetschef i socialförvaltningen leder du med tillit, tydlighet och engagemang samt skapar förutsättningar för dina medarbetare att lyckas i sitt viktiga uppdrag. Tillsammans möter vi dagens och morgondagens behov - med hjärta, mod och kompetens. Genom ett hälsofrämjande ledarskap och bärare av värdegrunden i socialtjänstens portalparagraf, företräder du Jönköpings kommun och socialförvaltningen i relation till medborgare, medarbetare och arbetstagarorganisationer.
Missbruksvården är en del av område vuxen som ingår i Individ- och familjeomsorgen, socialtjänsten i Jönköpings kommun. Missbruksvården består av en myndighetsdel, missbruksvårdens mottagnings- och utredningsenhet, samt en utförardel som arbetar med olika behandlingsinsatser i öppna former.
Missbruksvårdens mottagning och utredningsenhet består av 18 socialsekreterare och är organisatoriskt uppdelat på en mottagning och en utredningsgrupp. På enheten finns en enhetsadministratör och två förste socialsekreterare som stöd till socialsekreterare i det dagliga arbetet. Arbetet leds av dig som enhetschef och en biträdande enhetschef. Arbetsplats finns i ljusa, trevliga lokaler i Sofiahuset, centrala Jönköping.
Bra att veta
Denna rekrytering avser en tillsvidaretjänst, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. I ansökan vill vi att det finns personligt brev, CV, bifogat examensbevis samt tidigare tjänstgöringsintyg. All din tjänstgöring ska kunna styrkas och det behöver framgå i vilken omfattning du arbetat, vilken anställningsform som varit aktuell och vilken befattning du haft. Ansökningar som saknar detta kommer inte att prioriteras.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Urval sker löpande. Intervjuer kommer att ske den 9:e och 10:e september. Söker du tjänsten och blir kallad till intervju vill vi att du är tillgänglig dessa dagar. Samma dag kommer även intervjuer med fackliga representanter att genomföras.
Testverktyg kan komma att tillämpas i denna rekrytering.
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se nedan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/854".
Detta är ett heltidsjobb.

Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen

Kontakt
Marie Andersson 036-108029
9451687