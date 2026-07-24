Enhetschef till Miljö och hälsoskyddsförvaltningen
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2026-07-24
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Hos oss erbjuds du ett meningsfullt arbete där du bidrar till att skapa en säker och hållbar miljö för Västerås invånare. Du blir en del av en organisation med stor kompetens och mycket engagemang!Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom livsmedelskontroll och hälsoskydd. Du leder, stöttar och coachar en grupp med drygt 15 kompetenta handläggare och inspektörer. Tillsammans arbetar ni för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten, med målet att bedriva en effektiv myndighetsutövning med hög rättssäkerhet.
Inspektörerna arbetar inom sina respektive specialistområden utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. I din roll fungerar du som ett stöd i komplexa bedömningar och bidrar till samsyn i ärendehanteringen. Du har även ansvar för arbetsmiljö, ekonomi samt resultat och uppföljning.
Du trivs i en verksamhet som påverkas av förändringar i lagstiftning, samhällsuppdrag och omvärld. Du kombinerar strategiskt och operativt arbete och har en viktig roll i att omsätta förändringar till fungerande arbetssätt. Du representerar även förvaltningen i olika samverkansgrupper, både inom staden och externt. Rollen innebär att du är en central del av förvaltningens ledning och aktivt bidrar till strategiska beslut, verksamhetsutveckling och förvaltningens långsiktiga inriktning.Vi värdesätter ett öppet samarbete där vi delar kunskap, stöttar varandra och gemensamt tar ansvar för helheten.
Din kompetens
Du har förmåga att skapa engagemang, samordna människor och bidra till ett gott samarbete. Du är tydlig i din kommunikation, har ett helhetsperspektiv och kan växla mellan strategiska frågor och det dagliga ledarskapet. Du är trygg i att fatta beslut, prioritera när det behövs och skapa struktur i en verksamhet med många kontaktytor. Som person är du lyhörd, prestigelös och har ett konstruktivt förhållningssätt i dialog med både medarbetare och externa aktörer.
Vi söker dig som har erfarenhet från myndighetsutövning eller annan verksamhet med liknande krav på rättssäkerhet, kvalitet och professionella bedömningar. Du kan ha arbetat inom miljö- och hälsoskydd, livsmedelsområdet eller annan närliggande verksamhet som gett dig relevant kunskap och förståelse för uppdraget. Du har erfarenhet av att leda, samordna eller utveckla verksamhet och medarbetare. Tidigare chefserfarenhet är meriterande men vi välkomnar även dig som har haft en arbetsledande roll och är redo att ta nästa steg i ditt ledarskap. Du har god digital kompetens och uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift. Du har en för tjänsten relevant högskoleutbildning och kunskap om förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess. Har du erfarenhet från kommunal verksamhet är det meriterande.
Vi ser värdet i olika erfarenheter och bakgrunder. Beroende på din profil och tidigare erfarenheter finns möjlighet att inom ramen för uppdraget anpassa ansvarsområden och fokus för att skapa bästa möjliga förutsättningar för både verksamheten och dig som chef.
Hoppas vi har väckt ditt intresse för tjänsten. Har du frågor om tjänsten? Hör gärna av dig så berättar vi mer! Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Vi på förvaltningen är specialister inom tillsyn och kontroll inom ett brett område, serverings- och tobakstillstånd, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, kemiska produkter och renhållning/avfall samt konsumentjuridisk rådgivning. Vi är en förvaltning som kännetecknas av engagemang och driv med kompetenta kollegor i en stimulerande arbetsmiljö. Vi jobbar efter stadens värdegrund Alltid bästa möjliga möte som bygger på stadens vision Staden utan gränser.
Läs gärna mer om förvaltningens arbete: http://www.vasteras.se/miljoochhalsoskyddsforvaltningen
(http://www.vasteras.se/miljoochhalsoskyddsforvaltningen)
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Ledarskap i Västerås stad
Ledarskap i Västerås stad genomsyras av vår värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. För att du som ledare ska få verktyg, kunna utvecklas och rustas i att leda genom Alltid bästa möjliga möte finns flera stadsövergripande satsningar. Vi är stolta över att alla chefer genomför vårt eget ledarskapsprogram. Allt för att utveckla förmågor att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare.
Som chef har du ett starkt stöd i vardagen av olika spetskompetenser som backar upp dig när du behöver. Vi har stödfunktioner inom HR, ekonomi, utveckling, kommunikation och digitalisering.
Läs gärna mer: http://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-i-en-ledande-roll
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00368". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Kontakt
Vision
Daniel Katzman aron.daniel.katzman@vasteras.se +4621391339 Jobbnummer
10010911