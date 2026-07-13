Enhetschef till Medicinmottagningen och Dagvården, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Sjukvårdschefsjobb / Örnsköldsvik Visa alla sjukvårdschefsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-13
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Vi söker nu en enhetschef till medicinmottagningen och dagvården. Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod. Hos oss får du möjlighet att leda och utveckla en verksamhet med bred kompetens och ett starkt fokus på patientflöden, kvalitet och arbetsglädje. Vi värdesätter samarbete, trygghet och ett gott arbetsklimat, och söker dig som kan stimulera, stötta, leda och utveckla medarbetare.
medicinmottagningen och dagvården är dagtidsverksamheter som arbetar måndag till fredag. Mottagningen tar hand om patienter som tillhör de medicinska områdena diabetes, endokrinologi , gastroenterologi, neurologi, reumatologi samt diagnostiskt centrum. De tar även hand om patienter som behöver medicinsk fotvård via medicinsk fotvårdsspecialist. Dagvården utför specifika behandlingar på uppdrag för olika patientgrupper inom onkologi, hematologi, gynekologi, neurologi, reumatologi, gastroenterologi och lungpatienter. Här finns också en hematologimottagning.
Som enhetschef på dessa enheter har du en givande variation på ditt uppdrag. Dagarna präglas av många kontakter, engagerade medarbetare och samarbeten. För detta uppdrag har man som enhetschef förtroendetid. Du kommer vara direkt underställd verksamhetschef och ingå i verksamhetens ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer där vi har ett öppet och stöttande arbetsklimat med god samverkan. Som stöd i ditt arbete har du hjälp av verksamhetens stödfunktioner, bland annat HR, ekonomi och verksamhetsutvecklare.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för
Uppgifter inom arbetsmiljö, miljö, brandskydd, kvalitetsutveckling utifrån evidens, patientsäkerhet
Att enheten bedrivs ändamålsenligt genom målstyrning och uppföljning utifrån de ekonomiska förutsättningarna
Kontakt med andra verksamheter både inom och utanför Region Västernorrland
Att planera, organisera, prioritera och leda arbetet på ett effektivt sätt
KvalifikationerVi söker dig somHar relevant akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant för uppdraget
Har ledarerfarenhet eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation
Har erfarenhet av medarbetaransvar
Har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård
Har B-körkort, då resor förekommer i rollen
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperPersonlig mognad
Flexibel
Strukturerad
Samarbetsförmåga
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kan komma att kräva att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer då att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2026:076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Norr Kontakt
Rekryterande verksamhetschef
Maritha Hallebjer maritha.hallebjer@rvn.se +4666089425 Jobbnummer
10001502