Enhetschef till Mark- och exploateringsenheten, Ludvika Kommun
2025-10-07
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
Nu har du chansen att ta en nyckelroll i en kommun som befinner sig mitt i en spännande tillväxtresa - där den globala energiomställningen har sitt hjärta i Ludvika genom Hitachi Energy. Med växande befolkning och expanderande näringsliv står vi inför en rad utvecklingsprojekt som kräver en drivande och strategisk ledare.
Om rollen
Som enhetschef för MEX leder du ett engagerat team av ingenjörer, projektledare och markhandläggare. Du ansvarar för kommunens mark- och exploateringsverksamhet - från markförvärv och försäljning till strategiska dialoger med byggaktörer och företag som vill etablera sig i Ludvika.
Du blir en nyckelperson i samhällsbyggnadsprocessen och får möjlighet att påverka utvecklingen av nya bostadsområden och verksamhetsmark. Rollen innebär både ledarskap och operativt arbete med egna projekt och ärenden.
Arbetsplatsen
Du blir en del av ett sammansvetsat team på sju personer inom MEX, som är en del av Verksamhetsområde Planering. Här arbetar vi nära samhällsplanering, detaljplanering och geodata - med stort fokus på samarbete och utveckling.
* Leda och utveckla MEX-enheten under ordinarie enhetschefs föräldraledighet
* Ansvara för markförsäljning, markanvisningar och exploateringsprojekt
* Representera kommunen i strategiska forum och samarbeten
* Driva egna projekt inom bostadsutveckling och markfrågor
* Budget- och verksamhetsansvar
* Möjlighet till distansarbete upp till 40%
Vi söker dig som har:
* Högskoleexamen inom lantmäteri eller motsvarande
* Minst 8 års erfarenhet av mark- och exploateringsfrågor i kommunal verksamhet
* Gedigen kunskap om relevant lagstiftning (jordabalken, fastighetsbildningslagen m.fl.)
* Erfarenhet av att driva markanvisningsprocesser, avtalshantering och infrastrukturprojekt
* Förmåga att leda, stötta och inspirera ett team
* God förståelse för kommunal styrning och samhällsbyggnadsprocessen
Uppdraget genom Jefferson Wells
Detta är ett konsultuppdrag via Jefferson Wells, ett av Sveriges ledande konsultbolag för chefer och specialister. Som konsult hos Jefferson Wells får du:
* En trygg anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal
* En personlig konsultchef som stöttar dig under hela uppdraget
* Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll genom spännande uppdrag i offentlig sektor
* Tillgång till ett brett nätverk och långsiktig karriärutveckling
Uppdraget är från 2025-11-17 tom 2026-10-31
Omfattning: 70-90% under hela perioden
Placering: Ludvika
Distansarbete: möjlight upp till 40%
Vill du vara med och skapa framtidens Ludvika - samtidigt som du får trygghet och utveckling som konsult?
Välkommen med din ansökan via Jefferson Wells!
