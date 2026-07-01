Enhetschef till LSS-boenden (LSS 9:9)Stockholm
People by M AB / Sjukvårdschefsjobb / Upplands-Bro Visa alla sjukvårdschefsjobb i Upplands-Bro
2026-07-01
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos People by M AB i Upplands-Bro
, Stockholm
, Enköping
, Västerås
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi på People by M är stolta över att få rekrytera enhetschefer till Leva LSS och deras nya boenden.
Om rollen
Leva LSS söker dig som vill vara med och bygga upp, forma och utveckla LSS-gruppboenden från grunden. Här får du en unik möjlighet att skapa struktur, kultur och arbetssätt tillsammans med ditt team med fokus på kvalitet och individens bästa.
Ditt uppdrag
Som enhetschef ansvarar du för boenden enligt LSS 9:9.
Boendena är belägna i Väster och yttre Norrort i Stockholm.
I rollen kommer du att:
• Rekrytera, leda och utveckla ditt team
• Säkerställa kvalitet, struktur och en god arbetsmiljö
• Utveckla rutiner och arbetssätt utifrån målgruppen barn och unga
• Skapa en trygg, förutsägbar och utvecklande miljö för de boende
• Vara en del av ledningsgruppen tillsammans med VD, kvalitetschef, regionchefer och andra enhetschefer
Vi söker dig som har:Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning
• Flerårig erfarenhet från arbete inom LSS
• Erfarenhet av målgruppen med funktionsnedsättningar
• Minst 2 års erfarenhet av chefs- eller arbetsledande roll (gärna 3–5 år)
• B-körkort
• God kunskap om SoL och HSL
Meriterande:
• Erfarenhet av att stå på tillstånd godkänt av IVO
• Erfarenhet av att starta och bygga upp en verksamhet från grunden
Vem är du?
• Du är en trygg och drivande ledare som motiveras av att bygga upp något långsiktigt och hållbart. Du trivs i en roll där du får kombinera operativ närvaro med strategiskt utvecklingsarbete.
• Du har ett starkt engagemang för målgruppen och sätter alltid individens välmående och utveckling i fokus
• Du är närvarande i verksamheten och skapar trygghet för både medarbetare och boende
• Du är strukturerad och har god förståelse för ekonomi och kvalitetsarbete
• Du kommunicerar tydligt och skapar goda relationer med boende, anhöriga, medarbetare och samarbetspartners
• Du trivs i en roll med stort eget ansvar och mandat
Därför ska du välja Leva LSS
Hos Leva LSS får du möjlighet att vara med från början i en verksamhet med en tydlig värdegrund. Arbetet präglas av lösningsfokuserad pedagogik, lågaffektivt bemötande och PERMA-modellen.
Du får:
• Stöd från ett erfaret och engagerat ledningsteam
• Introduktion och utbildning inom PERMA-modellen vid behov
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten på riktigt
• Goda utvecklingsmöjligheter inom bolaget
Om anställningen
Heltid
Provanställning 6 månader
Lön enligt överenskommelse
Startdatum enligt överenskommelse
Kollektivavtal via Vårdföretagarna Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Leva LSS begär in utdrag från polismyndigheten gällande brottsregister samt misstankeregister som ett led i sin kvalitetskontroll.
Välkommen med din ansökan senast 30 juni.
Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare:
Mattias Svensson
073-747 26 44mattias.svensson@peoplebym.com
Leva LSS är grundat av personer med lång erfarenhet inom social omsorg. Ambitionen är att skapa moderna, genomtänkta verksamheter där varje individ ges möjlighet till välmående, delaktighet och självbestämmande.
Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg och expanderar under 2026–2027 med verksamheter i bland annat Stockholms län, Mälardalen, Uppsala, Göteborgsregionen och Skåne. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People by M AB
(org.nr 559551-7201)
197 30 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
People by M Kontakt
Rekryterare
Mattias Svensson mattiassvensson@peoplebym.com 0737472644 Jobbnummer
9986332