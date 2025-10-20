Enhetschef till lokalenheten på funktionsstödsförvaltningen
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-10-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252220 Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Nu söker Lokalenheten en enhetschef som vill vara med och driva funktionsstödsförvaltningens lokalfrågor framåt.
Som enhetschef har du ansvaret för personal, arbetsmiljö och budget samt löpande planering för din enhet och för det sakområde du ansvarar för. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som chef för lokalenheten är att leda och utveckla enheten med fokus på strategisk lokalplanering och lokalförvaltning av förvaltningens samtliga lokaler. Du ansvarar för att lokalerna uppfyller krav på säkerhet, tillgänglighet och funktionalitet men också att förvaltningens behov av lokaler tillgodoses. Som enhetschef driver du förändrings- och utvecklingsarbete kopplat till lokalfrågor och du ansvarar även för att samordna, utveckla och följa upp lokalprocesser i nära samverkan med både interna och externa aktörer. Du är i många frågor förvaltningens representant och driver frågor inom Malmö stad.
Du är som enhetschef direkt underställd ekonomichefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Kandidatexamen om minst 180 hp inom fastighetsvetenskap, facility eller service management eller motsvarande utbildning som bedöms likvärdig.
• Flerårig dokumenterad erfarenhet inom sakområdet som innefattar fastighetsförvaltning och strategisk lokalplanering.
• Erfarenhet av kvalificerat arbete kopplat till att driva och utveckla lokalprocesser
• Erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation.
• Tidigare ledarerfarenhet
• Erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete och säkerhetsfrågor.
Det är meriterande om du har:
• Chefs- eller ledarskapsutbildning.
• Chefserfarenhet där personal- arbetsmiljö- och budgetansvar varit en del i uppdraget.
• Erfarenhet av att driva förändringsarbete
• Kunskap om malmö stads lokalprocesser
• Förståelse för de särskilda krav som ställs på lokaler för funktionsstödsförvaltningen, inklusive säkerhet och tillgänglighet
• Kunskap om LSS
För att lyckas i uppdraget behöver du ha god samarbetsförmåga och vara lyhörd för verksamhetens behov. Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten och strategisk och har förmågan att se ditt uppdrag i ett perspektiv som omfattar hela organisationen. Du är flexibel och lösningsorienterad och kan hantera förändringar och utmaningar. Ditt ledarskap präglas av engagemang, motivation och ett relationsskapandeförhållningssätt. Vidare har du en mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Lokalenheten på funktionsstödsförvaltningen är en hårt arbetande enhet bestående av 8 lokalsamordnare och 1 sektionschef, som i sin tur ansvarar för förvaltningens vaktmästare och reception. Arbetsgruppen har ett högt servicetänk i kombination med glädje och omtanke för varandra. Vi erbjuder omväxlande och stimulerade arbetsuppgifter i en professionell arbetsgrupp som alltid har nära till skratt. Enheten är placerad i centrala Malmö med goda pendlingsmöjligheter.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt övereneskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Jobbnummer
9565142