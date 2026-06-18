Enhetschef till lokalenheten Fysisk miljö (vikariat)
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-06-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Ref: 20261542
Vill du leda ett engagerat team och vara med och forma framtidens vård- och omsorgsmiljöer i Malmö?
Vi söker nu en vikarierande enhetschef till lokalenheten Fysisk miljö. I rollen får du ett strategiskt och verksamhetsnära uppdrag där du leder lokalplaneringsarbetet för en av Malmö stads största förvaltningar.
Hos oss får du:
Leda och utveckla ett erfaret team med åtta lokalsamordnare
Driva operativa och strategiska lokalfrågor som påverkar framtidens vård- och omsorgsverksamheter
Ingå i avdelningens ledningsgrupp och bidra till viktiga beslut
Bygga nätverk och samarbeta med många olika verksamheter inom Malmö stad
Arbeta i en organisation där samhällsnytta står i fokus
Tjänsten är ett föräldravikariat i upp till ett år.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, ekonomi och personal. Du skapar förutsättningar för gruppens utveckling samtidigt som du driver förvaltningens lokalplaneringsarbete framåt.
Rollen innebär många kontaktytor där du samarbetar med verksamheter, kollegor och externa aktörer för att hitta långsiktiga och hållbara lokallösningar
Som enhetschef rapporterar du till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med andra enhetschefer, fastighetscontroller och utvecklingsansvarig för digitalisering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning om minst 180 hp
Flerårig erfarenhet av lokalplanering, fastighetsförvaltning eller närliggande område
Dokumenterad ledarerfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
Goda datakunskaper och erfarenhet av att arbeta i IT-verktyg kopplade till ditt dagliga arbete
God kunskap i svenska i så väl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
Chefserfarenhet
Erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation
Erfarenhet av att ansvara för en stöd- och serviceverksamhet i en större organisation
Erfarenhet av förändringsarbete/utvecklingsarbete i en större organisation
Chefs- och ledarskapsutbildningDina personliga egenskaper
Du är en strukturerad och engagerad ledare som skapar förtroende, delaktighet och riktning. Genom ett tydligt och närvarande ledarskap får du människor att växa och samarbeta mot gemensamma mål. Du kombinerar struktur och handlingskraft med god förmåga att bygga relationer.
Därför ska du välja Malmö stad
Ett strategiskt och meningsfullt uppdrag där du gör skillnad på riktigt
Trygg anställning i en av Sveriges största kommuner
Möjlighet att påverka och utveckla framtidens vård och omsorg
Stort kollegialt stöd och nära samarbete i ledningsgrupp
Goda utvecklings- och karriärmöjligheter
Om arbetsplatsen
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är Malmö stads näst största förvaltning. Med engagemang och hjärta förenklar vi vardagen för tiotusentals Malmöbor.
Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla Malmös mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Läs mer om oss som arbetsgivare på malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning upp till ett år
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.html
Malmö stad har varit finskt förvaltningsområde sedan 2015. Det betyder att kommunen har en speciell skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål och skydda och främja deras språk och kultur. Odotamme innolla hakemustasi!
Digital urvalsprocess
För att göra vår urvalsprocess smidig och modern kommer vi att använda digitala urvalsmetoder. Vi i Malmö stad samlar inte längre in personligt brev, fokusera istället på att uppdatera ditt CV och förbered dig på eventuella digitala tester och intervjuer.
Vill du vara med och göra skillnad för våra Malmöbor? Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261542". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendergatan 1 (visa karta
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211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Avdelningschef
Göran Ernström-Löving goran.ernstrom-loving@malmo.se +46708585661 Jobbnummer
9971235