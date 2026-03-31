Enhetschef till Laponia hälsocentral, Region Norrbotten
Laponia hälsocentral är en av Region Norrbottens 25 hälsocentraler och bedriver ett brett primärvårdsuppdrag. Här arbetar ett tvärprofessionellt team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, samtalsbehandlare och barn- och mödrahälsovård. Vi har cirka 9000 listade medborgare och runt 40 medarbetare. Som enhetschef har du ett coachande och nära ledarskap där du tillsammans med verksamhetens medarbetare driver utvecklingen och arbetar för en god arbetsmiljö och en primärvård i ständig förbättring.
Vi söker
Vi söker dig som vill ta ett tydligt och närvarande ledarskap i en verksamhet där samarbete och utveckling är centralt. Du är trygg i ditt ledarskap och har god förmåga att samverka med såväl interna som externa aktörer.
Krav för tjänsten
Chefs- eller ledarskapserfarenhet
Erfarenhet från primärvård och/eller arbete inom Region Norrbotten.
Meriterande för tjänsten
Relevant universitets- eller högskoleutbildning
Arbetat med både strategiska och operativa frågor
Lett tvärprofessionella team och har förståelse för ledarskap i en politiskt styrd organisation.
Kunskaper i något av områdets minoritetsspråk är också positivt.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Du är självgående, initiativtagande och driver verksamheten framåt med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och patientnytta. Med helhetssyn och ekonomisk medvetenhet säkerställer du en ansvarsfull och effektiv verksamhet.
Det här får du arbeta med
Inom primärvården arbetar vi för att främja hälsa och ge människor god och tillgänglig vård genom hela livet. En viktig del av vårt uppdrag är att utveckla och sprida effektiva arbetssätt samt ta tillvara den kompetens som finns i verksamheten. Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för att samordna och utveckla verksamheten - både operativt och strategiskt. Det innebär att organisera och prioritera arbetet utifrån befolkningens behov, skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö och kompetensutveckling, samt driva förbättringsarbete och säkerställa god ekonomisk hushållning inom givna ramar. Rollen innebär också att stärka samverkan, både inom hälsocentralen och med andra aktörer i vårdkedjan.
Du leder och organiserar det dagliga arbetet på Laponia Hälsocentral tillsammans med två andra enhetschefer. I din roll ansvarar du för personal, arbetsmiljö, patientsäkerhet och att verksamhetens mål uppfylls. Du arbetar nära dina enhetschefskollegor och medicinskt ledningsansvarig för att säkerställa att arbetet bedrivs på ett strukturerat och effektivt sätt.
Som enhetschef ingår du dessutom i ledningsgruppen för primärvården i norra länsdelen, där hälsocentralerna i Laponia, Pajala, Jokkmokk och Kiruna samarbetar. Här är du med och formar primärvårdens riktning tillsammans med andra chefer och ledare inom regionen
Det här erbjuder vi dig
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning i din grundproffession med ett chefsförordnande på tre år med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på heltid, dagtid med möjlighet till flexibla arbetstider.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
