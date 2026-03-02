Enhetschef till Länsverksamhet Laboratoriemedicin, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Sjukvårdschefsjobb / Sundsvall Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sundsvall
2026-03-02
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länsverksamhet Laboratoriemedicin i Region Västernorrland ingår i länssjukvårdsområde somatik och består av klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin. Verksamheten är länsövergripande med laboratorier vid sjukhusen i Örnsköldsvik, Sollefteå och Sundsvall samt blodcentral i Härnösand. Inom hela den laboratoriemedicinska verksamheten arbetar cirka 125 medarbetare och vi utför totalt ungefär 7 miljoner analyser per år.
Till Laboratoriemedicin i Örnsköldsvik söker vi nu en enhetschef som tillsammans med befintliga chefer inom länsverksamheten och medarbetare vill vara med och utveckla verksamheten framåt.
Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Chefsförordnandet är på heltid och är tidsbegränsat till fyra år. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod. Tillträde i augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Enhetschef till Länsverksamhet Laboratoriemedicin, ÖrnsköldsvikPubliceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det samlade lednings- och resultatansvaret avseende personal, ekonomi, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i länsverksamhetsområdets ledningsgrupp, som förutom verksamhetschef och enhetschefer också består av verksamhetsutvecklare och stödfunktioner. I din roll leder och utvecklar du verksamheten i enlighet med de övergripande målen i samarbete med övriga enhetschefer.
Du kommer i ditt uppdrag som enhetschef bland annat arbeta med personalfrågor, hålla medarbetar- och lönesamtal samt ansvara för rehabilitering när detta behövs. Du kommer också att delta i de kanaler som verksamheten använder för sitt kvalitets- och avvikelsearbete.
Verksamheten granskas regelbundet av ett antal myndigheter och detta leder till ett kontinuerligt förändrings- och förbättringsarbete. Du kommer att leda och samverka utvecklingsprojekt och kvalitetsarbeten vid laboratoriet i Örnsköldsvik.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har högskole- eller universitetsutbildning med inriktning som bedöms relevant för uppdraget
Har flerårig arbetslivserfarenhet
Har erfarenhet av utvecklingsarbete
Har mycket god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av att arbeta inom det laboratoriemedicinska området
Har någon form av ledarskapsutbildning
Har erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation
Har erfarenhet av ledarskap och av att leda en grupp
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Mål - och resultatorienterad
Ledarskap
Helhetssyn
Kreativ
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:072". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Ingela Pirttilä +4660181313 Jobbnummer
9769935