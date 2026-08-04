Enhetschef till läkargruppen Röntgenmottagningen, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjukvårdschefsjobb / Sundsvall Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sundsvall
2026-08-04
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Söker du en intressant arbetsplats där du kan göra skillnad och vara med och påverka våra framtida satsningar inom hälso- och sjukvården? Då är detta uppdrag rätt för dig!
På röntgenmottagningen i Sundsvall/Härnösand arbetar idag cirka 70 medarbetare i yrkeskategorierna undersköterskor, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och läkare. Enheten genomför cirka 77 000 undersökningar per år. Enheten har konventionell röntgen, datortomografi, MR, genomlysning, intervention, nuklearmedicin och ultraljud.
Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat på 2-4 år med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
I din roll som enhetschef för läkargruppen på Röntgenmottagningen i Sundsvall leder, utvecklar och följer du verksamheten i enlighet med verksamhetens övergripande mål. Du har det samlade ledningsansvaret för läkarenhetens verksamhet, personal och ekonomi. Du är direkt underställd verksamhetschefen samt ingår i ledningsgruppen för Länsverksamhet Röntgen. I rollen kommer du att arbeta i nära samverkan med de två övriga enhetscheferna vid röntgenmottagningen i Sundsvall.Kvalifikationer
Vi söker dig somHar högskolekompetens relevant för uppdraget eller annan utbildning och /eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om duHar goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Är legitimerad läkare
Har en ledarskapsutbildning
Har chefserfarenhet och/eller erfarenhet av röntgenverksamhet eller annat hälso- och sjukvårdsarbete
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperStabil
Strukturerad
Omdöme
Samarbetsförmåga
Ledarskapsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kan kräva att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:240". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Ångermanlands läkarförening
Tone Gabriels tone.gabriels@rvn.se +46 660 891 63 Jobbnummer
10021142