Enhetschef till Kungälvs sjukhus, Medicin, Avdelning 4
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Kungälv Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kungälv
2025-09-22
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2025-09-22Beskrivning
Vi söker en engagerad och kvalificerad enhetschef för vår medicinska vårdavdelning.
Som enhetschef kommer du att spela en nyckelroll i att leda och utveckla avdelningen för att säkerställa högkvalitativ medicinsk vård.
Avdelning 4 är en del av verksamhetsområdet Medicin i Sjukhusen i väster. Sedan 2021 har vi nya och moderna vårdavdelningar. Avdelningen är byggd så att varje team med sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare och läkare får bästa förutsättningar att ta vara på varandras och patienternas resurser och kompetens.
Avdelning 4 är en allmänmedicinsk avdelning, en av tre medicinavdelningar, och har ett tätt samarbete med avdelning 7, 8 och medicinmottagningen. Avdelning 7 har inriktning mot kardiologi och Avdelning 8 mot hematologi, gastroenterologi, diabetes och endokrinologi. Tillsammans med vårdenhetscheferna på avdelning 7, 8 och medicinmottagningen skapas den bästa vården för medicinpatienter på Kungälvs sjukhus.
På avdelningen finns specialistkompetens och tillgång till avancerad teknik för att vårda patienter som behöver medicinsk akutvård.
Arbetet på avdelningen är kunskapsintensivt, utvecklande och spännande. Vi arbetar med personcentrerad vård, där alla professioner - sjuksköterskor, undersköterskor paramedicinare och läkare - arbetar i ett gemensamt team tillsammans med patienten.Dina arbetsuppgifter
Avdelning 4 har ett delat ledarskap, vilket betyder att du och befintlig vårdenhetschef delar på ansvaret för avdelningens drift, samt att båda ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområde Medicin.
Du kommer att ansvara för verksamhet, ekonomi, personal samt leda och organisera vårdavdelningen. Du kommer också att säkerställa att avdelningen följer gällande medicinska standarder och riktlinjer. Du rekryterar, utbildar och stödjer personal för att upprätthålla hög kompetensnivå.
Din närmaste chef är verksamhetschefen och i din roll som chef har du ett nära samarbete med dina chefskollegor och tillsammans leder ni verksamhetens utveckling mot uppsatta mål. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp, där du bidrar till medicinområdets samlade verksamhet och där vi stöttar varandra i våra olika uppdrag och tillsammans arbetar för hela verksamhetsområdet Medicin och för Sjukhusen i väster. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med fokus på professionell utveckling och med möjlighet att bidra till högkvalitativ patientvård. Det finns goda möjligheter till ledarskapsutbildning och utveckling.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska eller har motsvarande medicinsk bakgrund och tidigare erfarenhet av ledande befattning och sjukhusvård. Vi kommer att sätta stort värde på dina personliga egenskaper och tidigare uppnådda resultat som ledare.
Vi tror att du som söker:
Har en välutvecklad förmåga till kommunikation både på den egna avdelningen och utåt i verksamheten.
Drivs av utmaningen att leda och inspirera team och individer att utvecklas utifrån vår gemensamma värdegrund.
Bjuder in medarbetare, och dem vi är till för, till förbättringsarbete och stödjer deras utveckling och lust att bidra med sin kompetens.
Är en chef som med din kompetens driver enheten utifrån Västra Götalandsregionens chefskriterier in i framtidens sjukvård.
Ser en spännande utmaning i att vara med och utveckla vården.
Har djup förståelse för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.
Vi läser ansökningar löpande för en effektiv rekrytering så vänta inte med att skicka in din ansökan till sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5298". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Medicinavdelning 4, Kungälvs sjukhus Kontakt
Marie Gardtman, verksamhetschef 070-2149077 Jobbnummer
9519496