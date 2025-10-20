Enhetschef till Kulturskolan Stockholm Farsta-Skarpnäck
2025-10-20
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm. Vi skapar möjligheter för stadens invånare och besökare att ta del av och själva skapa kultur. Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Välkommen till oss
Kulturskolan har verksamhet över hela Stockholms stad.
I vår värld är kultur viktigt. Vi behöver rum för kultur. Rum där man kan upptäcka, utveckla och uttrycka sig. I Kulturskolan Stockholm har barn och unga mellan 6 och 22 år det utrymmet. Här får de möjlighet till eget skapande på sin fritid i något av kulturskolans många ämnen inom musik, sång, teater, musikal, dans, cirkus, konst och media. Genom olika evenemang, stora som små, kan eleverna uppträda inför publik. Undervisningen ges i egna lokaler, samt i skolor och även andra externa lokaler i hela Stockholms stad.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en ledande position i en engagerad avdelning där vi värdesätter lagarbete och en proaktiv inställning. Du får vara en del av en förändringsprocess med målet att bredda Kulturskolans verksamhet, öka deltagarantalet och nå underrepresenterade grupper. Vidare erbjuds du anställningsförmåner såsom kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, fördelaktiga flextidsvillkor och möjligheter till semesterväxling. Läs gärna mer om våra förmåner och hur det är att arbeta som chef i Stockholms stad.
Din roll
Vi söker en enhetschef till Kulturskolan Stockholm, på enheten Farsta-Skarpnäck (FS). Kulturskolan FS har idag verksamhetslokaler i Farsta centrum, Bagarmossen och Kärrtorp samt verksamhet i externa lokaler hos andra aktörer (skolor, fritidsgårdar och kulturhus).
Som enhetschef är du engagerad i utvecklingen av hela kulturskoleverksamheten med barn och unga i fokus. Din roll innebär samverkan med olika aktörer, både inom staden och externt. Tillsammans med personalen på enheten är ditt uppdrag att utveckla och förändra kulturskolans utbud i området till ett öppnare och mer tillgängligt utbud som attraherar målgruppen. Prioriterade områden är också att utveckla kulturskolans avgiftsfria utbud samt att med nya arbetssätt göra kulturskolan mer känt i området.
Du har budget-, personal-, lokal- och arbetsmiljöansvar, är direkt underställd avdelningschefen och ingår i Kulturskolans ledningsgrupp tillsammans med elva andra enhetschefer. Du har i uppgift att planera, leda och följa upp den löpande verksamheten, samt göra omprioriteringar inom fastlagda ramar. Du bidrar till att enhetens och hela avdelningens olika mål eftersträvas och uppfylls, t.ex. genom att kontinuerligt anpassa grupper och lägga schema för verksamheten. Du är lokalansvarig för enhetens lokaler med stöd av Kulturförvaltningens lokal- och säkerhetsenhet. Du ansvarar också för olika samarbeten i stadsdelsområdet och har exempelvis löpande kontakter med grundskolor och stadsdelsförvaltningen.
Kulturförvaltningen tillämpar en modell med tidsbegränsade chefsförordnande (3 år i taget) med en tillsvidareställning som grundanställning.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Högskoleexamen med ett relevant område som pedagogik, kultur, ekonomi eller samhälle, alternativt annan högskoleutbildning kombinerad med kvalificerad arbetslivserfarenhet inom utbildningsområdet, kultur- och fritidsområdet (eller annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt).
Chefserfarenhet med budget-, personal- och operativt verksamhets- och arbetsmiljöansvar.
Erfarenhet från pedagogisk verksamhet eller verksamhet som organiserar barn och ungas fritid
Erfarenhet av att arbeta i komplexa organisationer
Erfarenhet av framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete.
Erfarenhet av att hantera olika administrativa uppgifter
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Goda ekonomikunskaper.
God digital kompetens.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av ledningsposition inom skolväsendet (grundskola, gymnasium, vuxenutbildning).
Ledningsposition inom kulturskola, studieförbund eller liknande organisation.
Arbetat inom offentlig sektor.
Du är van att arbeta mål- och resultatorienterat med en helhetssyn och samtidigt ha förmåga att se hur och när de små stegen leder vidare mot den större visionen. Du är van vid komplexa organisationer. Du har omfattande erfarenhet av att leda förändringsprocesser på ett inkluderande sätt som ger hållbara resultat. Du uppfattar förändringar i omvärlden och tar initiativ till utveckling. Du kan utifrån ett starkt uppdrags - och brukarfokus förmå att leda medarbetarna så att enheten utvecklar en kulturskola som är tillgänglig och angelägen.
Kulturförvaltningen arbetar utifrån Stockholms stads chefsprofil som består av fem komponenter, helhetssyn, utvecklingsorienterad, tydlig, samarbetsförmåga, mål och resultatorienterad, samt modellen Full Range Leadarship som fungerar som en plattform för vår syn på ledarskap. Syftet med dessa är att skapa samsyn för att säkerställa kvalité och effektivitet i verksamheten och för en god arbetsmiljö.
Som person är du lösningsorienterad, proaktiv och strukturerad. Du har goda ledaregenskaper, är tydlig, strategisk och beslutsam samt kommunicerar väl i tal och skrift. Du är en skicklig kommunikatör och har en naturlig förmåga att få med dig människor. Du har en god helhetssyn och kan kombinera strategisk kunskap med "hands-on"-attityd, vilket gör att du strävar efter ett kommunikativt och flexibelt arbetssätt. Vidare har du en utmärkt samarbetsförmåga och är van vid att arbeta nära olika intressenter. Du är nyfiken, trygg i din kompetens och en god ledare med ett starkt eget driv och har en ödmjukhet inför ditt uppdrag. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
